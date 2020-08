Old Capitol building ng Maguindanao ginawang COVID-19 isolation facility

Ginawang COVID-19 isolation facility ang old Capitol building ng Maguindanao sa bayan ng Shariff Aguak para sa mga locally-stranded individual (LSI) na uuwi sa lalawigan.

Nasa 200 indibiduwal ang kaya umanong i-accommodate ng lumang kapitolyo.

Maliban sa mga silid at medical at hygiene kits, mayroon ding entertainment area ang naturang pasilidad at recreational activities para sa mga bata.

"Since marami ang darating, napag-isipan namin na itong old Capitol pansamantala natin gagawing isolation intended for our LSI," ani Maguindanao Governor Bai Mariam Mangudadatu.

Sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, higit 15,000 LSIs at overseas Filipino workers na ang napauwi sa rehiyon.

Ito umano ang dahilan ng mga ipinapatayong dagdag na isolation facilities sa mga lalawigan.

"We shall continue to cater their immediate needs. After all, they are our people," ani Bangsamoro interim chief minister Murad Ebrahim.

Sa tala noong Lunes, umabot na sa 451 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Bangsamoro region matapos makapagtala ng 3 bagong kaso mula Lanao del Sur at Sulu.

-- Ulat ni Arianne Apatan, ABS-CBN News