Mga stranded sa Rizal stadium na positibo sa rapid test umabot sa 25

MAYNILA (UPDATE) — Umabot na sa 25 ang bilang ng mga locally-stranded individual (LSI) sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila na nagpositibo sa rapid test para sa coronavirus disease, ayon sa isang Transportation official.

Ayon kay Transportation Assistant Secretary Eymard Eje, nailipat na sa quarantine facility ang mga nagpositibo, na nakatakdang sumalang sa confirmatory swab test.

Nasa 70 LSI naman ang inilagay sa isolation area sa loob ng stadium matapos malantad sa mga nagpositibo sa rapid test, ani Eje.

Nakatakda umano silang dalhin sa ibang pasilidad.

Noong nagdaang weekend, marami ang nabahala nang makitang nagsiksikan ang mga LSI sa Rizal stadium, kung saan ipinoproseso ang kanilang pag-uwi sa ilalim ng Hatid Tulong program ng pamahalaan.

Aminado ang Department of Health at Malacañang na hindi nasunod ang mahigpit na ipinatutupad na physical distancing ngayong may pandemya.

"Kung makikita po natin dyan, that is mass gathering, hindi ho masyado na-enforce yung ating standards for health para maiwasan ang impeksyon. Pero ginagawan naman ho ng paraan ngayon," sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Bulag naman ako kung sasabihing walang pagkakamali doon. Mayroong pagkakamali doon... Dapat po 'yon nagkaroon ng sistema," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Nauna nang inamin ni Hatid Tulong program lead convenor Joseph Encabo na naging mahirap ang pagpapatupad ng physical distancing sa stadium pero kalaunan ay naiayos naman daw nila ito.

Ayon kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, nasa 2,000 pa ang mga LSI na nananatili sa Rizal stadium.

Umabot naman na sa 4,793 ang mga naihatid sa kanilang mga probinsiya, sabi ni Año sa Teleradyo.

Target, ani Año, na maiuwi ang mga natitira pang LSI hanggang Huwebes.

Pansamantala munang dinala umano sa isang national housing project site ng National Housing Authority sa San Jose del Monte, Bulacan ang mga LSI na hindi muna tinatanggap ng mga lokal na pamahalaan ng kanilang mga destinasyon.

-- May ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News