DTI: Pagbubukas ng review centers, internet shops sa GCQ areas pinag-aaralan

MAYNILA — Posibleng madagdagan pa ang mga bubuksang negosyo sa ilalim ng general community quarantine (GCQ), batay sa resulta ng pag-aaral ng Department of Trade and Industry (DTI).

Sabi sa TeleRadyo ni DTI Secretary Ramon Lopez nitong Martes, pinag-aaralan nilang buksan ang mga tutorial center, review center, at internet cafe na gagamitin sa edukasyon lalo't malapit na ang balik-eskuwela.



Bukod dito, ikinokonsidera na rin ng DTI ang pagbabalik-operasyon ng personal grooming, aesthetic services, at pet grooming.



May mungkahi rin aniyang magbukas ng mga drive-in cinema.

"Meron kaming mga idadagdag pa nai-o-open mula sa category 4 to category 3. 'Yun yung idi-discuss namin sa IATF (Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases) mamaya . . . hopefully mapayagan na under GCQ," ani Lopez.

Hindi naman inirerekomenda ng DTI ang pagbabalik sa mas mahigpit na community quarantine sa harap ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa huling ulat, nasa 83,673 na ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, 26,617 dito ang nakarekober habang 1,947 naman ang nasawi, batay sa pinakahuling case update ng Department of Health nitong Martes.