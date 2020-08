Bishop Pabillo sa mga pulis, nagsisimba: Respetuhin ang mga simbahan, misa

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) — Pinaalalahanan ni Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabillo ang mga taong dumadalo sa mga misa at mga pulis na respetuhin ang "place of worship" at misa kasunod ng pagkumpiska ng ilang pulis sa placards ng mga nagsisimba sa Quiapo Church noong Lunes.

"Palagay ko sa nangyari kahapon, maiiwasan sana ‘yon kung lahat nag-respect sa place of worship at sa ginagawang misa," ani Pabillo sa panayam ng ABS-CBN News.

Ayon kay Pabillo, wala namang problema sa pagdadala ng mga placard sa mga simbahan basta't hindi ito pinagpapasa-pasahan sa gitna ng misa.

Hindi rin dapat sana pumasok umano ang mga pulis sa gitna ng misa saka pinaghahablot ang placard ng mga nagsisimba.

"Mayroon naman na security [ang simbahan]. Pwede naman kung pagsasabihan nila, pagkatapos ng misa hindi sa loob ng misa," ani Pabillo.

"Dapat security guard ang lalapit hindi naman sila ang dapat lumapit diyan. Out of common sense na lang sana nila ‘yon," dagdag ng obispo.

Nakilala ang may-ari ng protest material bilang miyembro ng Akbayan Citizens Action Party.

Ayon sa Akbayan, magsasampa sila ng kaso laban sa Manila Police District (MPD) dahil sa ginawang pagkumpiska.

Hindi raw ginagamit ng kanilang kasapi ang mga placard at nagpasimuno umano ng gulo sa simbahan ay ang mga pulis.

Dumepensa naman si MPD chief Rolando Miranda sa pagkumpiska sa protest materials.

Ayon kay Miranda, staff members ng simbahan ang nagsabi sa mga pulis na nakalabas at pinapakita ang mga placard habang nagmimisa.

Dismayado naman ang pamunuan ng Quiapo Church sa ilang dumalo sa naturang misa, na idinaos para sa State of the Nation Address ni Pangulong Duterte.

Sa panayam ng Radyo Veritas, sinabi ni Fr. Douglas Badong, parochial vicar ng Quiapo Church, na sa simula pa lang ay pinakiusapan na ng pamunuan ng simbahan ang mga nagsimba na itigil ang paglalabas ng kanilang protest material pero binalewala ito.

"Hindi 'yon 'yong venue para mag-express ng mga ganoong mga placards, so medyo nag-ano lang siguro sa paraan ng pulis na hinablot 'yong mga gamit, kasi ayaw ding makinig nung hindi ko alam kung aktibista ba 'yong o raliyista," ani Badong sa panayam ng Radyo Veritas.

Nauna nang sinabi ng Department of Justice na puwede lang kumpiskahin ng mga pulis ang protest materials kung ito ay nananawagan ng sedition at gagamitin bilang ebidenisya.

Pero kung laman ng placards at streamers ay posisyon o opinyon sa mga isyung pampubliko, protektado dapat ang karapatang ito sa ilalim ng Saligang Batas. -- May ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News