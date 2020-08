79 stranded na Zamboangueño dinaya ang address para makabiyahe papuntang CDO

MAYNILA - Naihatid man sila ng gobyerno mula Metro Manila papunta sa probinsya, na-stranded naman sa holding facility sa Cagayan De Oro City ang 79 residente na pauwi pala ng Zamboanga region.

Ito'y matapos malaman ng mga nagpapatupad ng "Hatid Tulong" program na dinaya nila ang isinulat nilang address para makasakay agad sa barko pa-Mindanao noong Sabado.

Ayon kay DOTr Assistant Secretary Eymard Eje ng Department of Transportation, hindi na umano makahintay ang mga naturang stranded sa naka-schedule na biyahe ng barko pa-Zamboanga sa darating na Huwebes.

Kaya ang address na nilagay ng mga ito ay Cagayan de Oro imbes na Zamboanga, ayon sa tanggapan ng ahensiya sa Northern Mindanao.

Ayon kay Eje, perwisyo ang idinulot nito hindi lang sa ahensya ng gobyerno, kundi pati sa ibang stranded.

"Imbes na nakapagsakay tayo ng ibang indibidwal na dapat makarating doon sa tamang lugar, nabawasan 'yung capacity namin doon at nilagyan natin ng iba, and then pagdating naman nila doon sa pupuntahan nila, sila ngayon ang nagkaka-problema," sabi niya.

"Ang then kami naman sa mga nagco-coordinate na agencies, nagkakaroon din kami ng problema sa mga LGU. Parang ang nangyayari, iisipin ng LGUs hindi namin ito inasikaso nang tama."

Mananatili muna ang mga ito sa processing facility sa University of Science and Technology of Southern Philippines - Cagayan De Oro campus.

