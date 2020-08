7 bagong kaso ng COVID-19 naitala sa Negros Occidental, Bacolod City

Nadagdagan ng pitong bagong kaso ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) ang lalawigan ng Negros Occidental at lungsod ng Bacolod nitong Lunes.

Sa inilabas na bulletin ng Department of Health Region-6, lima ang nadagdag na kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Dalawa dito ay residente ng Talisay City at tig-iisa naman ang mga kaso mula sa mga bayan ng Ponteverda at Valladolid at lungsod ng Himamaylan.

Lahat ng pasyente ay nasa facility quarantine ng kanilang mga local government unit.

Umabot na sa 414 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Negros Occidental.

Samantala, may dalawang bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Bacolod City nitong Lunes.

Nasa home quarantine sa kanilang mga barangay ang mga pasyente.

Sa kabuuan ay nasa 151 na ang kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Bacolod.