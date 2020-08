6 Chinese, 1 Pinoy arestado dahil sa kidnapping sa Parañaque City

MAYNILA — Timbog ng mga operatiba ng Philippine National Police-Anti-Kidnapping Group (PNP-AKG) sa Parañaque City nitong Lunes ang 6 na Chinese national kasama ang 1 Pilipino na dawit umano sa kidnapping.

Ang Chinese national na nagngangalang Le Chen ang binihag ng grupo.

Sa ulat ng pulisya, nag-ugat ang operasyon matapos magreklamo sa kanila ang Pinay live-in partner ng kidnap victim.

Nanghihingi kasi ng ransom ang grupo na halagang P84,000 para mapalaya ang Chinese.

Nang malaman ang kinaroroonan ng mga suspek, nilusob na ito ng pulisya at doon naabutan ang 7 suspek at nasagip ang biktima.

"Upon validation of given information, the operatives proceeded to the given area and was able to safely rescue the victim and arrest six Chinese national(s) and one Filipino national believed to be the abductors' cohort," ayon sa PNP-AKG.

Kasalukuyang nakapiit sa Camp Crame ang mga suspek na nahaharap sa reklamong kidnapping.



— Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News