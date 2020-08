5 preso sa Calbayog City Jail, pumuga

Ang limang preso ay tumakas habang abala ang mga jail guard sa pag-assikaso ng water tanker na mag-dedeliver sa Calbayog City Jail. Larawan mula sa Samar Police Provincial Office

Patuloy na nagsasagawa ng hot pursuit operation ang awtoridad para mahuli ang limang bilanggong tumakas sa Calbayog City Jail sa probinsya ng Samar, Lunes ng hapon.

Nakilala ang mga pugante na sina Nilo Ligason, Eron Tomboc, Eden Albana, Raul Doroja, mga may kasong murder; at si Edgar Elbano, na may kasong frustrated murder.

Ayon kay Police Colonel Andre Dizon, Director ng Samar Provincial Police Office, nabaril at napatay naman ng jail officers ang isang bilanggo na naabutang patakas rin, habang isa naman ang sugatan.

Kinilala ang namatay na si Edwin Abria. Samantala, ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital ay si Jovy Openiano.

Ang presong si Edar Balantino naman ay sumuko matapos maabutan sa pagtangkang pagtakas.

Sa inisyal na imbestigasyon, inilunsad ng mga preso ang jail break habang abala ang jail guards sa pag-aasikaso sa water tanker na mag-dedeliver sana ng tubig.

Nagsitakbuhan sa gate at papuntang kabundukan ng Barangay Gadgaran ang mga tumakas na bilanggo.

Sinubukan pa umanong saksakin ng mga bilanggo ang mga naka-duty na jail officers.

Iniimbistigahan na ng pulisya ang jail officers na duty nang mangyari ang jail break.