5 miyembro ng Kadamay inaresto sa gitna ng protesta sa Bulacan

Limang babaeng miyembro ng urban poor group na Kadamay ang inaresto ng pulisya sa Pandi, Bulacan habang nagdaraos ng protesta noong hapon ng Lunes.

Sa mga retratong ibinigay sa ABS-CBN News, makikita ang mga babaeng may hawak na placard na may nakasulat na "Aktibista, hindi terorista" at mga panawagan para sa social amelioration program.

LOOK: 5 out of the 7 women members of Kadamay in this photo have been arrested by Pandi PNP 3pm yesterday. They were protesting as part of the #SONAgkaisa indignation rally. They are still under police custody until now. | via @JervisManahan pic.twitter.com/4MR4gvGXws