WalangPasok: Biyernes, Hulyo 28 dahil sa masamang panahon

MAYNILA - Suspendido ang klase at trabaho sa opisina sa ilang lugar ngayong Biyernes, Hulyo 28, bilang paghahanda sa masamang panahon at sa epekto ng bagyong Egay.

Kabilang sa mga nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang mga sumusunod:

LAHAT NG ANTAS, PUBLIC AT PRIVATE Angeles City, Pampanga Bamban, Tarlac Dagupan City (kasama ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan) San Fernando, Pampanga



Bagama’t nasa labas na ng Philippine area of responsibility ang bagong Egay, kasalukuyan pa ring nakataas ang Signal No. 1 sa Batanes, bahagi ng Apayao, at Cagayan dahil sa hanging dala nito.

Makakaranas rin ng pag-ulan ang ilang bahagi ng north, central at southern Luzon dahil sa southwest monsoon o habagat.

I-refresh ang page na ito para sa karagdagang updates.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC