Lalaking nagbebenta umano ng droga sa dating app, tiklo

Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy bust operation ng puilsya sa loob ng isang hotel sa Cubao, Quezon City, Miyerkoles ng gabi.

Ayon kay PLtCol Mark Ballesteros ng Cubao PNP, 34-anyos ang suspek na nagbebenta umano ng ilegal na droga sa isang dating app.

Ayon sa pulisya, Marso nang mag-umpisa sa ilegal na gawain ang suspek.

"May nakarating sa amin impormasyon na mayroong nagbebentahan ng liquid shabu sa isang dating app. So ginawa namin nagconduct kami ng buy-bust operation sa isang hotel. Base sa aming investigation iniinject nila ito sa kanilang mga katawan itong liquid shabu before sila magtalik para makadagdag ng sex drive," ani Ballesteros.

Nakuha mula sa suspek ang mga sachet ng hinihinalang shabu at dalawang syringe na nagkakahalaga ng 15,000 pesos.

Aminado rin siya na nagbebenta siya ng ilegal na droga.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspek.