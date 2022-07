MAYNILA - Kinatigan ng piskalya ang mga reklamong isinampa laban kay Chao Tiao Yumol, ang suspek sa pamamaril noong Linggo sa Ateneo de Manila University (ADMU).

Sa ipinalabas na resolusyon ni Quezon City Assistant City Prosecutor Albert Angelo Villalon, sinabi nitong sapat ang ebidensya upang dinggin sa korte ang mga reklamo laban sa suspek.

Kabilang dito ang 3 counts of murder dahil sa pamamaril na nagresulta sa pagkamatay ni dating Lamitan City Mayor Rosita Furigay, aide nitong si Victor Capistrano, at ADMU security guard na si Jeneven Bandiala.

Kinatigan rin ng piskalya ang pagsasampa ng frustrated murder laban kay Yumol dahil sa pagkakabaril sa anak ni Furigay na si Hannah Rose. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang mas batang Furigay.

Gayundin ang reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos mahulihan ng isang 9mm pistol sa kabila ng kawalan ng Permit to Carry Outside Residence. Nakuha ito kay Yumol habang umiiral rin ang gun ban sa Quezon City.

May nakuha ring cal .45 na baril kay Yumol na hindi rehistrado sa kaniyang pangalan.

"Those were taken into consideration as aggravating circumstance doon sa pagpatay doon sa tatlong tao, plus yung frustrated na pagpatay doon sa isa pang biktimang babae na anak ni former Mayor Furigay," sabi ni Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit chief Lt. Col. Julio Abong.

Pinakakasuhan din si Yumol ng paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Law matapos puwersahang tangayin ang isang sasakyan ng isang motorista matapos manutok ng baril, at malicious mischief dahil sa pinsalang natamo ng sasakyan.

Walang piyansa na inirekomenda ang piskalya sa kasong murder at carnapping, habang P200,000 ang inirekomendang piyansa sa kasong frustrated murder, P60,000 sa illegal possession of firearms and ammunition, at P3,000 sa malicious mischief.

"Somehow, at the start of the prosecution, positive po ang naging findings ng ating Quezon City Prosecutor. At the same time, sa other side, sa part naman po ng ating respondent, this will serve as his opportunity to ventilate his defenses, if any," sabi ni Abong.

Tiniyak naman ni Abong na walang special treatment na ibinibigay kay Yumol habang nasa kustodiya ito ng QCPD.

"Whatever policy or regulation being implemented, that's applied to all persons under PNP custody. Ganun din po, the same treatment is being accorded to Dr. Chao Tiao Yumol. Wala pong special treatment. Walang undue favor," aniya.

Nagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad para kay Yumol, na bukod sa dalawang abogado nito ay hindi pa dinadalaw umano ng miyembro ng kaniyang pamilya o kahit ibang kamag-anak.

"With the guidance and leadership of our District Director, B/Gen. Remus Medina and the command group, more stringent security measure is being applied in order to avoid any attempt on the life of Dr. Chao Tiao Yumol. Hindi maiiwasan, masyado na po na heightened, undue attention was given to the incident," sabi ni Abong.

Muli, inihayag niyang "isolated" lang ang nasabing pamamaril na nag-ugat sa alitan ng dalawang kampo.

"This is not an active shooting. This is a result of a long standing grudge between two parties," sabi ni Abong.

