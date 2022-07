Mga aso nasagip mula sa meat trader sa Nueva Ecija

Kuha ni Animal Kingdom Foundation

Nailigtas ng mga miyembro ng Animal Kingdom Foundation (AKF) at PNP ang ilang aso sa kamay ng itinuturong meat trader sa bayan ng Jaen, Nueva Ecija nitong Linggo.

Ayon kay Heidi Caguiao, program director ng AKF, nakakuha sila ng impormasyon na may kinakatay na mga aso sa Brgy. Niugan.

"We followed up the information and true enough, we were given a very accurate information on that day. Meron nga po siyang kinakatay ... He was caught actually in the act," ani Caguiao.

Dalawang aso ang nakatay na, habang may isang tutang nasa kulungan pa habang ang apat ay nakasilid pa sa sako.

"Kalunos-lunos po talaga 'yung kanilang mga hitsura and it's so sad kasi most of them small dogs, apparently mga puppies," ani Caguiao.

Sinampahan na ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang nahuling suspek. – Ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA ULAT