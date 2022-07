MAYNILA - Inaasahang makalalabas na ng ospital ngayong Huwebes si Hannah Furigay, ang isa sa mga biktima ng Ateneo shooting incident noong Linggo.

Kabilang si Hannah sa mga Ateneo law students na dapat sana’y lalahok sa graduation ceremony subalit naunsyami dahil sa pamamaril ni Chao Tiao Yumol.

Namatay sa pamamaril ang ina ni Hannah na si dating Lamitan City, Basilan Mayor Rose Furigay, ang aide nitong si Victor Capistrano, at ADMU security guard na si Jeneven Bandiala.

Sinabi ni Kelsey Furigay ngayong Hulyo 27, 2022 na dadalo bukas ang kaniyang kakambal na si Hannah Furigay sa burol ng kanilang inang si dating Lamitan Mayor Rose Furigay. Reiniel Pawid, ABS-CBN News

Ayon kay Kelsey Furigay, kakambal ni Hannah, hiling talaga ng kaniyang kapatid na makapunta sa burol ng kanilang ina.

"Hannah is stable. She’s recovering well, but still in a lot of pain. We hope she can really come tomorrow," ani Kelsey.

Hiling rin umano ni Hannah na makasama sa pag-uwi at makadalo sa libing ng ina.

Sa susunod na linggo ay nakatakda ang ikalawang operasyon sa colon ni Hannah.

Samantala, bumisita sa lamay si Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity Sec. Carlito Galvez.

"She will always be remembered... The peace process has lost a strong ally especially in the island province of Basilan. Mayor Rose is known for her integrity and credibility on good governance, that is why it is impossible to believe in these allegations and innuendos thrown against the late mayor and her family," ani Galvez.

Patuloy pa ang dayalogo ng pamilya Furigay kung kailan ililipad pa-Lamitan ang mga labi ng dating alkalde.

