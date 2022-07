Pinalawig pa ng Department of Health (DOH) ang mga puwedeng makatanggap ng ikalawang booster dose kontra COVID-19.

Inanunsiyo noong gabi ng Martes ng DOH na puwede na ring tumanggap ng pangalawang booster ang mga nasa edad 50 pataas, at 18 hanggang 49 na may comorbidity.

Dagdag ito sa health workers, senior citizens at immunocompromised inidividuals, na nauna nang pinayagang magpa-second booster.

Ito'y matapos aprubahan ng Food and Drug Administration ang emergency use authorization ng Pfizer at Moderna COVID vaccines para magamit bilang ikalawang booster.

Kailangan may agwat na 4 na buwan mula nang mabakunahan ng unang booster ang tatanggap ng pangalawang booster. Kailangan lang umanong dalhin ang vaccination card at valid ID.

Hindi na rin required ang medical certificate, kahit pa sa mga may comorbidity.

Pero ang medical screener o doktor pa rin ang mag-a-assess kung papayagan ang gustong magpabakuna.

Sa Calabarzon, dinala na sa mga matataong lugar — tulad ng mga factory, terminal, palengke, commercial center at simbahan — ang bakuna para mas marami ang maturukan.

"Medyo mahaba-haba ang ating hahabulin kaya ako po ay nakikiusap sa ating media na tulungan tayo sa kampanya na huwag maging kampante ang mga mamamayan na naka-2 shots na eh ayaw na, especially sa mga senior citizen," ani DOH-Calabarzon Director Ariel Valencia.

Nauna nang sinabi ng DOH na nakikita nila batay sa trend ngayon na posibleng maitala ang higit 19,000 kaso ng COVID-19 sa buong bansa kada araw pagsapit ng katapusan ng Agosto.

Pero puwede naman itong makontrol sa higit 6,000 hanggang 8,000 basta dadami ang mababakunahan.

Bagaman kinokonsidera ng DOH ang bilang ng mga kaso sa pagtatakda ng alert level, mas binibigyan umanong halaga ang sitwasyon sa ospital.

Sa ngyaon, maituturing pang mababa ang bed utilization sa buong bansa na nasa 26 porsiyento.

Sa Metro Manila, naabot na ng Muntinlupa at Pasig ang "moderate risk" sa health care utilization rate, ayon sa OCTA Research.

Moderate naman umano ang paggamit ng intensive care unit sa Las Piñas, Makati at Pasig habang puno na sa Malabon.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News