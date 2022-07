Fete de la Musique, nagbabalik makalipas ng dalawang taon

PARIS - Balik-tugtugan ang mga musikerong Pinoy sa selebrasyon ng Fete de la Musique 2022 nitong June 21. Muling narinig ang Original Pilipino Music (OPM) sa Fete de la Musique na muling ginanap outdoors sa unang pagkakataon, matapos matigil ng dalawang taon dahil sa pandemya.

Nakisabay sa pag-awit at sa pagtugtog ng mga banda ang mga Pinoy na dumalo. Bakas ang kasiyahan at pananabik sa bawat isa sa event.

Naki-jam din sa kantahan at tugtugan ang ilang French artist at musicians.

“Ang saya ng pakiramdam na after two years na nakulong tayo sa pandemic, meron ganitong event na nangyari sa Fete de la Musique. Congratulations Filipinos in France. Napakagaling ng mga Pilipino wala akong masabi talagang performance level,” sabi ni Cesar Molina, Pinoy sa Paris.

Maging ang first-time performers, dito nakitaan ng angking galing, tulad ni Muriel Gonzales na singer-composer at violinist, maging ang bahistang si Justin Bautista. Pero siyempre hindi rin nagpahuli ang mga professional singers.

“(It) was such a nice energy, everybody is having a good time, enjoying Fete de la Music. All the musicians, Pinoy and French all coming together to make music. It was really a good experience and hopefully we can do more of this.” sabi ni Muriel Gonzales, estudyante sa Paris.

“For Fete de la Musique, it’s my first time. I’ve never heard of them so it’s good to know the music now, more Filipino music and Filipino culture,” sabi ni Justin Bautista, estudyante sa Paris.

“Super happy and a bit overwhelming kasi two years pandemic pero sobra pong saya talaga na finally we’re outdoors,” sabi ni Nell Oliva, Pinay singer sa Paris.

Nagpasalamat ang organizers sa Philippine Embassy na pinangunahan ni Philippine ambassador Junever Mahilum-West sa pakikipag-partner at pagsuporta nito sa Pinoy Jam, sa taunang selebrasyon ng Fete de la Musique.

“In Manila, which is also featuring Fete de la Musique to commemorate the 75th anniversary of France and Philippines diplomatic relations. This is our commemorative event in Paris and we’re very thankful to our artists for organizing this event,” pahayag ni Ambassador Junever Mahilum-West.

Ang Fete de la Musique ay ginanap sa Jardin Tino Rossi kung saan kita ang relaxing at refreshing background ng ilog ng Seine.

Intimate ang naging ambiance sa pagtugtog at pag-awit ng mga artists, habang sa likod ay makikita ang mga dumadaang Bateaux- Mouches o river cruise.

