Nawasak ang isang kotse sa Vigan City kasunod ng lindol na yumanig sa maraming parte ng Luzon, Hulyo 27, 2022. Photo courtesy of Kervin King



MAYNILA - Ginimbal ng lindol na may lakas na magnitude 7.0 ang ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Abra kung saan naitala ang epicenter at Metro Manila, umaga ng Miyerkoles.

Ayon sa mga opisyal, apat ang namatay sa trahedyang nangyari 8:43 ng umaga.

Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang sentro ng lindol sa layong 3 kilometro hilagang kanluran ng Tayum, Abra, na may lalim na 17 kilometro.

Naramdaman ang pagyanig sa Bucloc at Manabo, Abra (Intensity VII), at sa Vigan City, Sinait, Bantay, San Esteban sa Ilocos Sur; Laoac, Pangasinan; at sa Baguio City (Intensity VI).

Intensity V at IV naman sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, at Intensity III sa bahagi ng Laguna at Cavite.

Naidokumento ang lindol sa ABS-CBN TeleRadyo habang kinakapanayam ni Kabayan Noli de Castro sa pamamagitan ng Zoom si Dr. Maria Minerva Calimag ng Philippine Medical Association.

Ibinihagi ni Calimag, na nasa Ilocos Sur, ang naramdamang pagyanig eksaktong alas 8:43. Isang minuto ang makalipas, si De Castro naman, na nasa loob ng ABS-CBN sa Quezon City, ang nakaramdam nito.

PANOORIN

Watch more News on iWantTFC

Ayon kay Phivolcs officer-in-charge Renato Solidum, major earthquake kung maituturing ang magnitude 7.0 na lindol kaya kahit nasa Northern Luzon ang sentro nito, umabot ang pagyanig sa maraming iba pang lugar.

Posible umanong ang Abra River fault ang gumalaw at nagdulot ng lindol.

Napinsala ang ilang heritage structures gaya ng Santa Catalina De Alejandria Parish Church sa Tayum, Abra at ilang heritage houses sa Ilocos Sur.

Kumaripas ng takbo palabas ng Bangued Public Market ang mga namimili at vendor nang tumama ang lindol.

Ayon kay Abra Vice Governor Joy Bernos, kabilang sa mga napinsala ay ang provincial hospital kung saan gumuho ang isang bahagi ng pasilidad. May tulay rin aniya sa bayan ng Laganilang na gumuho.

Nakapagtala ng rockslides sa mga kalapit na lugar gaya ng Sagada ang mga awtoridad, habang sinuspinde na rin ang klase sa Baguio City.

Pansamantala ring itinigil ang operasyon ng mga linya ng tren sa Kamaynilaan kasunod ng lindol.

Bagaman may paunang pagtugon na ang mga awtoridad, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. na hindi muna siya tutungo sa mga apektadong lugar sa norte upang hindi maka-istorbo sa emergency response.

"Let us wait for them (local officials) to tell us what the true situation is. And maybe, I can schedule a trip perhaps tomorrow, as soon as possible," aniya sa isang press conference.

Inatasan na ang mga lokal na pamahalaan na i-report ang sitwasyon sa kanilang lugar.

Paalala ni Solidum sa publiko na huwag mag-panic kung nagpapatuloy ang aftershocks na puwedeng tumagal sa mga susunod na linggo.

"Ano po ang dapat gawin? Unang una, sa mga lugar na may damage, mag-inspeksyon sa mga bahay, gusali, mga imprasktraktura, lalo na sa kalsada at tulay. Most likely, nakita ko na ang mga pictures, maraming landslide na mangyayari. Pwede pong may mga baradong kalsada o isolated na mga lugar," ani Solidum.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC