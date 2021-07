Pinay nurses, naging Tiktokers para malabanan ang depresyon dulot ng pandemya

DUBAI - Kilala ang Filipino medical frontliners sa Middle-East at Europe dahil sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Pero hindi lang sa ospital o clinic nila ipinapakita ang kanilang sipag kundi sa social media na rin, partikular na sa TikTok.

Isang video sharing mobile app ang TikTok na patok sa mga Pilipino. May mahigit 500 milyong users ang app sa buong mundo kung saan makikita silang sumasayaw, kumakanta o umaarte sa loob ng 15 seconds hanggang tatlong minuto.

Magandang libangan ang TikTok lalo na ngayong pandemya. Ilan sa mga Pinay medical frontliner na naging TikToker ay sina Amy Miranda (@amymiranda33) ng Dubai, UAE at Nelia Samson Paris (@charliegardner70) ng United Kingdom.

Halos dalawang dekada na sa UAE si Miranda at nakapagtrabaho rin sa Saudi Arabia nang magtapos sa kolehiyo. Nagsimulang maging aktibo siya sa TikTok noong 2019.

Libangan at paraan ni Nurse Amy Miranda ng Dubai ang mag-TikTok para magbigay saya sa kanyang mga kababayan sa kabila ng pandemya

Noong isang taon lang nagsimula sa TikTok si Paris. Clinical Lead siya sa Sebright House sa Leamington Spa mula 2017. Nagtrabaho rin siya sa Al Shabani Hospital sa Jubail, Saudi Arabia ng labing-apat na taon bago lumipat sa UK noong 2008.

TikTok din ang gamit ni Nurse Nelia Samson Paris ng UK para ma-uplift ang mood ng kanyang mga kaibigan kapag sila'y nalulungkot

“As nurses we are handling patients, may pinagdadaanan sila, kami rin may pinagdadaanan. It is very important for us na ma-uplift natin yung mood na mag-share tayo ng Happy vibes. Masaya yung pagtitiktok so ginawa ko rin,” sabi ni Amy Miranda, (@amymiranda33) frontliner na Tiktoker sa UAE.

“Yung ma-uplift yung very sad moments. Nung nagsimula ang lockdown bigla kaming nanibago,” sabi ni Nelia Samson Paris (@charliegardner70), frontliner na TikToker sa United Kingdom.

Nakakaaliw ang kanilang mga pakwela sa kanilang pamilya, katrabaho at maging mga pasyente. Paraan daw nila ito para pansamantalang makalimot sa grabeng epekto ng pandemya at muling harapin ang anumang hamon sa kanilang trabaho.

“Naging close kami ng mga colleagues ko dahil sa TikTok na ‘yan. Nababawasan yung pag-iisip,sa family, ng mga problema sa work,” dagdag ni Paris.

Instrumento rin ang Tiktok para mas maging malapit ang mga miyembro ng pamilya sa isa’t-isa. Sa katunayan nahatak na rin ni Paris ang kanyang asawa at anak na mag-TikTok.

Pati mister ni Paris ay kasama na niya sa kanyang TikTok videos. Naging libangan na raw ng kanilang pamilya ang pagti-TikTok

Mayroon din silang payo sa mga nurse na gusto ring maging TikTokers tulad nila.

“Continue doing it because you are sharing positive vibes hindi lang para sa sarili ninyo kundi para sa mga nakakarami pa,” dagdag ni Miranda.

“It will kill your loneliness. Keep going pero walang bash-bash please,” pakiusap ni Paris.

Para makita ang buong istorya at kanilang nakakatuwang TikTok videos panoorin ang Pinay Nurse TikTokers sa TFC News sa TV Patrol.