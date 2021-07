Pagbabakuna kontra COVID-19 sa UST campus, pinilahan

Sinuong ng mga tao ang ulan para turukan ng COVID-19 vaccine sa University of Sto. Tomas Practice Gym saSampaloc, Manila noong Hulyo 27, na binuksan para mahikayat ang mga estudyante, manggagawa, at mga kaanak nila na mabakunahan kontra COVID-19. ABS-CBN News/File

MAYNILA — Dalawang libong kabilang sa A2 o senior citizens at A3 o persons with comorbidities ang target mabakunahan sa UST vaccination site ngayong Martes.

Dinagsa ang ikalawang araw ng pagbabakuna sa uniberisdad, na magiging regular vaccination site na, matapos magkasundo ang LGU at pamunuan ng UST.

Pabugso-bugsong ulan, nararanasan sa Maynila. Pila ng mga gustong magpabakuna kontra COVID-19 sa UST, mula España, umabot na kanina sa Dapitan St. @ABSCBNNews pic.twitter.com/lACswbW4TU — Jerome Lantin (@JeromeLantin) July 27, 2021

Mas marami kasi ang pwedeng ma-accomodate dahil sa malawak na espasyo sa kanilang practice gymnasium.

Kahit pabugso-bugso ang ulan, marami pa ring nasa A3 category ang pumila, kaya mula España Boulevard, umabot pa ang dulo sa P. Noval St. ang pila madaling araw ng Martes.

Ang mga nasa A2 category, exempted na sa pila at diretso na sa vaccination site.

Si Evageline Balbasco, nabasa na ng ulan ang damit, pero titiyagain na raw niyang pumila para mabakunahan

“Mga 7 AM po. Sa pagmamadali kasi mahaba na yung line, nakalimutan ko na yung payong sa sasakyan. Titiyagain na po, nandito na kami e.”

Magmula alas-11 ng umaga ng Martes ay 1,369 na ang nababakunahan. Posibleng magpadala pa ng karagdagang doses para sa mga humabol sa pila.

Ang single shot na Johnson & Johnson ang gamit na bakuna ngayon na gustong brand ni lolo Raphael Macapaña.

“Gawa itong bagong virus na kumalakalat yung Delta ba yun. Mas maganda yun kasi para di abala sa gawain yung single dose. At saka sabi nila mabisa daw ito e.”

Ayaw daw niyang magpabakuna noon, pero nang mabalitaan ang Delta variant, nagpasya na siyang magpabakuna.

Sa tantiya ng Manila Health Department, kayang tapusing bakunahan ang 2,000 hanggang alas-3 o alas-4 ng hapon.

“This is a much bigger venue. They offered this para naman mas malawak, mas malaki ang ma occupy nating recepients for immunization," ayon kay Carmen Macalalad ng MHD.

-- Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News