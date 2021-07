OCTA kinontra ang DOH: 'May surge na sa NCR, magpatupad na ng paghihigpit'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kahit una nang sinabi ng Department of Health na hindi pa tama na gamitin ang salitang "surge" para ilarawan ang tumataas na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, muling iginiit ng OCTA Research Group ang kanilang obserbasyon.

"Right now it's official, we are in a surge po dito sa NCR. Hindi po pwedeng balewalain ito. Hindi puwedeng hindi pansinin itong pagtaas," ani Ranjit Rye ng OCTA.

Sa ngayon kasi, umabot na sa 1.33 ang reproduction number sa National Capital Region, higit na mas malaki sa reproduction number na mas mababa sa 1 ilang linggo pa lang ang nakakaraan.

Kaya ayon sa OCTA, mahalaga na ngayon pa lang ay kumilos na ang mga lokal na pamahalaan, may kumpirmadong kaso man ng Delta variant o wala.

Rekomendasyon ng grupo, magpatupad ng isang circuit breaking lockdown habang maaga pa.

"Dapat maagap, maingat. Kung maaga tayong mag-e-enforce ng circuit breaking restrictions, sa tingin namin, mas mainam 'yun. Mababa pa ang mga kaso, konti ang mahahawa, halos walang mamamatay at 'yung ekonomiya mase-save natin kasi maikli lang ang lockdown. Go early and go hard," ani Rye.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News