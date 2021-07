Mga menor de edad, 'di bakunadong senior bawal ulit lumabas sa Tagaytay

Pagbubukas ng Tagaytay sa mga turista noong Setyembre 2020 matapos isara nang ilang buwan dahil sa pandemya na sinabayan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

CAVITE – Nagkusa ang lokal na pamahalaan ng Tagaytay City na isailalim ang lungsod sa General Community Quarantine with heightened restrictions (GCQ-HQ) kung saan ipinagbabawal ang paglabas sa bahay ng mga menor de edad at ng mga edad 65 pataas na hindi pa bakunado.

Sa ilalim ng Executive Order 379 na pirmado ni Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino, epektibo Hulyo 26 hanggang Hulyo 31 ay ipatutupad ang mas istriktong panuntunan kasabay ng pagkaka-detect ng Delta variant ng COVID-19 sa Cavite.

“Only fully vaccinated senior citizens above sixty-five (65) years old will be allowed outside residences, but only upon presentation of a valid vaccination card,” ayon sa kautusan.

“Persons below eighteen (18) years of age shall not be allowed outside residences.”

Pinalawig din ang oras ng curfew na mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng umaga.



Hindi rin muna pinapayagan ang operasyon ng mga gym.



Bawal din ang mga mga indoor tourist attraction, pero pinapayagan ang operasyon ng outdoor tourist attraction sa 30 porsyento ng kapasidad.



Mananatiling bukas ang mga restaurant at iba pang kainan pero sa 20 porsyento lang ng kapasidad para sa indoor dine-in services, habang 50 porsyento para sa al fresco o outdoor dine-in services.



Limitado lang hanggang 30 porsyento ng kapasidad ng establisimyento ang puwede sa mga beauty salon, beauty parlor, barberya, at nail spa.



Limitado rin sa 10 porsyento ng venue ang mga religious gathering.



“[T]he detection of COVID-19 Delta Variant in various parts of the country, including those identified in the Province of Cavite, poses extreme threat to public health and safety,” ayon sa kautusan.



“[S]tricter enforcement of minimum public health standards and other health safety protocols is imperative to avert the transmission of the above mentioned virus strain,” dagdag nito.



Nauna nang isinailalim ng Malacañang sa GCQ-HQ ang Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro, at Davao del Norte hanggang katapusan ng Hulyo dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, kasabay ng pagkaka-detect ng mas mabagsik na Delta variant sa bansa.

-- Ulat ni Michael Joe Delizo, ABS-CBN News