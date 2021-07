Makati, Pasay may pagtaas sa active COVID-19 cases

Naglalaro sa labas ang ilang bata sa lansangan sa Makati City noong Hunyo 29, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nakapagtala ng pagtaas ng aktibong kaso ng COVID-19 ang mga siyudad ng Makati at Pasay sa harap ng banta ng Delta variant.

Sa Makati City nitong Hulyo 23 ay nakapagtala sila ng 523 active cases, umakyat ito sa 544 noong Hulyo 24, 584 noong Hulyo 25 at 615 noong Hulyo 26, ayon sa datos ng kanilang health department.

"Sa ngayon may konting pagtaas na tayo napapansin so kaya mas naghihigpit tayo at mas inuunahan natin mag-swab ng mas marami. 'Di natin kakayanin pag maramihan na so habang kaunti pa lang kaso, ngayon inuunahan namin na i-swab," ayon kay Makati City Health Department Assistant Head Dr. Roland Unson.

Naghigpit na rin ang Makati LGU tungkol sa pagsunod sa health and safety protocols.

Pinag-aaralan na ang pagpapatupad ng granular lockdown sa ilang lugar para maiwasan ang hawahan.

Sa katunayan, may isang kalye na silang isinasailalim sa lockdown. Puspusan na rin ang ginagawang testing at nakaka-100 tests umano sila sa isang araw.

Sa Pasay City, umabot na sa 82 ang aktibong kaso nitong Lunes, mula 54 noong nakaraang linggo.

Ayon kay Mayor Emi Calixto-Rubiano, inatasan niya ang kaniyang mga punong barangay na higpitan ang kanilang kinasasakupan. Bawal pa rin ang mass gathering kahit na sa mga loob ng bahay.

Muli rin ipinatutupad ang curfew mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

TAGUIG PINAIGTING ANG LIBRENG COVID-19 TESTING

Samantala, ang Taguig City ay pinaigting na rin ang libreng testing bilang paghahanda sa Delta variant.

May libreng RT-PCR testing sa mga barangay health center mula Lunes hanggang Biyernes, bukod pa sa regular drive-thru testing tuwing Miyerkoles sa Bonifacio Global City at Biyernes sa Lakeshore.

May Park-and-test din sa isang mall tuwing Lunes mula alas-1 hanggang alas-3 ng hapon at tuloy-tuloy ang pag-iikot ng kanilang testing truck.

Kamakailan ay nabanggit ng OCTA Research na nakakaranas ng pre-surge ang Metro Manila. Bagay ito na pinabulaanan ng Department of Health.

-- Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

