Dalawang Pinoy sa Al-Khobar, nagwagi sa Toastmasters International

AL-KHOBAR – Dalawang Pilipino ang gumawa ng kasaysayan sa taunang patimpalak ng Toastmasters International at nagpakita ng kanilang galing sa pagtatalumpati.

Kampeon si TM Jeffrey Aquino sa English evaluation contest sa District 20 Toastmasters annual conference o DTAC 2021 sa Bahrain at Kuwait.

Tinalo niya ang mga ibang lahi. Si Aquino ang kauna-unahang Pilipino na nanalo sa kumpetisyong ito sa loob ng tatlumpung taon.

Ang winning speech ni TM Jeffrey Aquino sa English Evaluation Contest sa District 20 Toastmasters Annual Conference o DTAC 2021

“Sobrang saya, sigaw kami nang sigaw, and that celebration of joy accompanied with tears, after 30 long years mayroon nang Pilipino ang nag-champion sa Kingdom of Bahrain at Kuwait,” sabi ni Aquino.

Inuwi naman ni TM Ricardo Chuidian Jr., ang kampeonato sa English humorous speech contest sa Saudi Arabian Toastmasters annual conference o SATAC 2021, District 79. Tulad ni Aquino, gumawa rin ng kasaysayan si Chuidian bilang unang Pinoy na nagwagi sa patimpalak.

Si TM Ricardo Chuidan Jr. sa kanyang winning English Humorous Speech sa SATAC 2021

“I was so excited when my name was announced as the champion in the humorous speech contest because I really worked hard for this and I feel it all paid off in the end,” sabi ni Chuidian.

Ang mga nagwagi sa Humorous Speech Contest ng SATAC 2021

Online ang kumpetisyon dahil sa pandemya. Nagtagisan ng galing ang mga kalahok sa international speech, evaluation, table topics at humorous speech sa Arabic at English category.

“I have learned in Toastmasters that you need to have discipline, time management and trust in yourself that you can do things when you are focused,” dagdag ni Chuidian.

“We made it, you too can make it! yan ung mantra na maibibigay ko sa mga kababayang gustong sumabak sa public speaking,” dagdag ni Aquino.

Taunang idinaraos ng DTAC at SATAC ang kumpetisyon na sinasalihan ng iba-ibang grupo ng Toastmasters clubs sa Bahrain, Kuwait at Saudi Arabia.

Panoorin ang makasaysayang panalo ng dalawang Pinoy sa TFC News sa TV Patrol.