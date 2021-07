COVID-19 survivor, sumulat ng aklat para maging financial guide sa OFWs

DUBAI - Itinuturing na second life na ni Carlette Utanes ng Abu Dhabi, UAE ang kanyang buhay ngayon matapos mahawa at mag-survive sa COVID-19 nung isang taon.

Sa kasagsagan ng lockdown sa UAE nakita niya ang pangangailangan ng OFWs na magkaroon ng morale booster pagdating sa kanilang pinagdaraanang problema sa pera at kanilang kabuhayan.

Si Carlette Utanes habang nagtatrabaho sa kanyang home office

Tinamaan man siya ng virus at nanganib ang kanyang buhay, hindi siya natinag sa kanyang hangaring makatulong pa rin sa ating mga kababayan.

Kapag nagkasakit o nagkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay, kasunod na rito ang pagkakabaon sa utang, o kaya’y sakit ng ulo dahil sa maling diskarte sa pera. Ang kanyang mga naranasan sa buhay at lalo na sa pandemya ang nagtulak sa kanya na sulatin ang kanyang aklat na "Finances, Faith, Hope and Love."

Ang aklat na "Finances, Faith, Hope and Love" na alay ni Carlette Utanes sa kanyang mga kababayan

“I hope with the book makakatulong ito sa mga tao na going through financial struggles especially now na nagkaroon ng pandemic at maraming nawalan ng trabaho.” sabi ni Carlette Utanes.

Matapos mailunsad ang kanyang aklat noong Agosto ng nakaraang taon, marami na ang nakabasa at maganda ang kanilang naging review.

“When my mother-in-law was hit by COVID and she died in just one day. Noon we’re just rejecting, hindi natin kailangan ng life insurance but when that happened, at wala kaming matakbuhan na kahit ano, so why not prepare now,” Kwento ni Michelle Pascual, isa sa nakabasa ng aklat ni Utanes.

“We also have a goal in the Philippines to put up a business, small construction company with fit out and property management. that’s our long-term goals” sabi ni Jem & Jayson Monteloyola.

Suportado ni dating Philippine Ambassador to UAE, Grace Princesa ang aklat ni Utanes. Kilalang financial literacy advocate si Amb. Prinsesa kahit noon pa man.

“Itong COVID na’to, vinalidate lang a thousand fold yung itinuturo sa Pinoy wise sa financial education, 9 months ngang emergency, eh tignan mo’to, medyo 1-2 years na, itong aklat ni Carlette tamang-tama sa panahong ito na may mabasa at maisagawa”, sabi ni Ambassador Grace Prinsesa.

Mahigit na PhP 50,000 o mahigit 3,000 Dirhams ang kinita ng aklat ni Utanes. Ginamit niya ang halaga para tulungan ang Ancop o Answering the Cry of the Poor ng CFC sa Pilipinas para mapag-aral ang mga batang mahihirap.

Para sa buong istorya ni Carlette Utanes at kanyang aklat, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.