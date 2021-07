Bayanihan ng mga Pinoy sa SoKor, buhay na buhay sa gitna ng pandemya

Malaking hamon sa mga Pinoy sa South Korea ang pagharap sa pandemya. Marami ang naapektuhan ang daily routines maging ang kanilang mga trabaho dahil na rin sa COVID-19 safety protocols. Ngunit, buhay na buhay ang bayanihan sa mga kababayan sa gitna ng pandemya.

Kabilang sa naapektuhan ang Gyeongnam Migrant Center sa Cheonan City, na dati'y puntahan ng mga Pilipino at iba pang mga dayuhan.

Mas pinagkaka-abalahan ngayon ng mga Philippine counselor ng Gyeongnam Migrant Center gaya ni Anna Sumayod, ang pagbabahagi sa mga Pinoy roon ng impormasyon mula sa gobyerno ng South Korea.

Anna Sumayod, Pinay counselor sa Gyeongnam Migrant Center, Cheonan City sa South Korea

“...nadagdagan po ang trabaho namin at pagsisikap namin na makatulong po sa ibang mga tao sa mga kababayan po natin at magbigay rin po ng impormasyon. So, hindi po kami tumitigil sa paghahanap po ng impormasyon sa pagta-translate ng mga information from Korean to our native languages,” ani Sumayod.

Si Grace Fegarido, isang Pinay na English teacher at may-ari ng K2Y English study room sa SoKor. Nagbibigay hamon din sa kanya ang new normal na online classes kasama ang kanyang mga estudyante.

“...ang pinakamalaking pinagbago sa line of work dito ay ang adjustment sa time routines and ways of teaching either in the classroom or via online most teachers are making lesson plans for each sections that easily adapted and in the face to face classes and teacher can also control the students easily,” kuwento ni Fegarido.

Grace Fegarido, Pinay English teacher sa South Korea

Payo niya sa mga katulad niyang guro ng wikang Ingles sa SoKor na huwag matakot matuto ng bagong skills at mag-innovate sa pamamaraan ng pagtuturo lalo na’t nasa gitna tayo ng pandemya.

At sa mga Pilipinong naapektuhan ang hanapbuhay at humaharap sa iba’t ibang klase ng problema, umaayuda sa kanila ang non-government organization na Seoul Filipino Catholic Community.

Roger Amboy, Presidente ng Seoul Filipino Catholic Community

“...doon sa mga kababayan natin na mga nawawalan ng trabaho kahit papaano ay natutulungan po namin sa pagbibigay ng ayuda. At siyempre 'yung mga humihingi rin ng tulong na mga kababayan natin patuloy pa rin naman po ang pagtulong namin lalo na 'yung mga nao-ospital, ‘yung mga walang pambili ng tiket pauwi,” sabi ni Roger Amboy, Presidente ng Seoul Filipino Catholic Community.