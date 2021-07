5 arestado sa buy-bust operation ng PDEA sa Rodriguez, Rizal

MAYNILA - Limang suspek ang inaresto ng mga awtoridad nitong Martes sa isang drug buy-bust operation sa Rodriguez, Rizal.

Mag-aalas-2 ng madaling araw nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Region 4-A kasama ang Rodriguez Police sa isang bahay ng illegal drugs suspect sa Barangay San Jose.

Inabutan ng mga operatiba ang lalaking suspek na may-ari ng bahay, kasama ang 3 pang lalaki at isang babae.

Ang mga nahuli ay pawang mga taga-Barangay San Jose rin umano.

Ayon sa mga awtoridad, nasa 15 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa itinuturing na drug den, na may street value na P102,000. Nahuli rin daw sa akto ang paggamit ng iligal na droga ng 3 sa mga suspek.

Nakuha sa lugar ang mga drug paraphernalia at ang buy-bust money.

Nakapakete umano ang mga ito sa paraang handa nang ibenta. Kada pakete raw ay nagkakahalaga ng P1,000 hanggang P2,000.

Sabi ni PDEA Calabarzon Director Juvenal Azurin, mga unang buwan ngayong taong nang makatanggap sila ng impormasyon na may nagbebenta umano ng droga sa bahay ng isang residente sa North Triangle Alliance sa Brgy. San Jose.

"May ni-report po na may bentahan at gamitan ng iligal na droga. We found out na positive po yung information. So nagkaroon tayo ng series of case build up. Eventually po, kaninang madaling araw ay nag-launch po tayo ng buy bust operation against sa subject personalities natin," ani Azurin.

Ginagawa rin daw ang drug session sa naturang bahay. Dahil dito, nagsagawa umano sila ng serye ng imbestigasyon.

Kasalukuyan pang sumasailaim sa interogasyon ang limang nahuli para tukuyin ang kanilang source ng droga at kanilang mga parokyano.

Nasa jail facility pa sila ng PDEA 4A habang hinahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act.

- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News