SONA2020: Pagbabalik ng death penalty inihirit, mga telco at Lopezes pinuntirya

MAYNILA — Sa ikalimang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Lunes, sumentro sa mga programa kaugnay sa COVID-19 ang unang bahagi ng kaniyang talumpati pero kalaunan ay binanatan din niya ang iba't ibang umano'y oligarkiya at kritiko ng kaniyang administrasyon.

Pagkatapos magpasalamat sa mga frontliner at tumulong para masugpo ang pandemya, bumanat na agad si Duterte sa isang miyembro ng oposisyon na si Senate Minority Leader Franklin Drilon.

"In an interview, he arrogantly mentioned among others that oligarchs need not be rich. Then he linked the anti-dynasty system with oligarchy and the topic was my daughter and son," ani Duterte.

Bukod kay Drilon, pinatamaan din ng Pangulo ang pamilya Lopez na may-ari ng ABS-CBN.

"Great wealth enables economic elites and corporations to influence public policy to their advantage. Media is a powerful tool in the hands of oligarchs like the Lopezes who used their media outlets in their battles with political figures... I am a casualty of the Lopezes during the 2016 elections," sabi ni Duterte.

Samantala, pinasalamatan naman ng Pangulo ang Kongreso sa pagpasa ng batas sa postponement ng barangay elections dahil mas kailangan ang pera sa pagharap sa COVID-19...

Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang pananatili ng mataas na credit rating ng bansa mula sa mga international credit agencies na nangangahulugang mas matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng pandemya.

Inatasan din ng pangulo ang TESDA, DTI, DA, at DOST na gumawa ng programa para sa mga OFW na nawalan ng trabaho at bumalik na sa bansa.

Samantala, pinamamadali naman ni Duterte ang pagpasa ng death penalty para masawata umano ang laganap na kalakaran ng ilegal na droga, na pinatatakbo umano sa loob ng Bilibid.

"I reiterate the swift passage of a law reviving death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002," aniya.

Sabi pa ni Duterte, maihahanay na ang drug trade sa bansa tulad ng sa Colombia at Mexico.

Umapela rin ang Pangulo sa mga negosyanteng nagpapaupa na huwag gipitin ang mga rumerenta sa kanila.

"Nanawagan po ako sa ating mga lessors, malasakit at bayanihan ang sana po ay pairalin natin ngayon. This is not the time to drive away lessees. During normal times, they were the primary source of your income stream. Huwag po natin silang ipagtabuyan, tanggalin ang tubig, kuryente at bubong. Now it's time to be fair and compassionate, come up with an amenable arrangement with your tenants," ani Duterte.

Bago mag-alas-5 ng hapon, binanatan ng Pangulo ang Smart at Globe na aniya'y kailangang mag-improve ang serbisyo bago matapos ang Disyembre.

"Kindly improve the services before December. I want to call Jesus Christ in Bethlehem, better have that line cleared...If you are not ready to improve, I might just as well close all of you and we revert back to the line telephone at kukunin ko yan expropriate ko sa gobyerno," sabi ni Duterte.

Nangako ang Pangulo na bago matapos ang kanyang termino, mabibigyan nang maayos na koneksyon via satellite ang mga liblib na lugar para maging maayos ang pag-aaral ng mga estudyante roon. —Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News