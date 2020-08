PDEA nagbigay ng P10-M halaga ng reward sa mga operatiba, informants

MAYNILA — Nagbigay ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) nitong Lunes ng higit P10 milyong halaga ng cash reward para sa kanilang operating units at informants na nakatulong sa drug operations.

Sa ilalim ng "Operation Private Eye," binibigyan ng pabuya at iba pang incentive ang mga sibilyan na nakatutulong sa paghuli sa mga high-value target at pagsabat sa mga ilegal na droga.

"In the total eradication of illegal drugs, we need our respective communities. Hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ang sakripisyo at paghihirap ng ating mga impormante at operatiba sa kampanya natin sa ilegal na droga," ani PDEA chief Wilkins Villanueva.

Anim na PDEA operating units ang nakatanggap ng halos P6 milyon, 2 impormante naman ang nakakuha ng P1.5 milyon, habang naghati-hati ang 20 iba pa sa P3 milyon.

"Dati walang natatanggap ang ating mga operatiba. Nakakatanggap ang private informant, although kailangan din natin bigyan sila, but the thing is tayo nagtatrabaho," ani Villanueva.