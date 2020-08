Operasyon ng ABS-CBN Foundation apektado ng pagpatay sa prangkisa

Tanggapan ng ABS-CBN Foundation sa Quezon City. Apektado ng pagpatay sa prangkisa ng Kapamilya network ang operasyon ng public service arm ng kompanya. ABS-CBN News

Tiniyak ng ABS-CBN Foundation na magpapatuloy ito sa paghahatid ng serbisyo-publiko sa kabila ng pagtanggi ng Kongreso na bigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN Corporation.

Gayunman, malaki ang epekto ng kawalan ng prangkisa sa operasyon, lalo na't ang ABS-CBN Network ang pinakamalaking partner ng foundation sa paghahatid ng serbisyo sa mga tao.

"Kapag ganito ang nangyayari, hindi puwedeng hindi magkaroon ng breakage in terms of service. Pero lahat ng services natin ngayon will be coming from Metro Manila," ani ABS-CBN Foundation managing director Susan Afan.

"Then we're going to be partnering with faith-based organizations and other civic organizations para ma-continue natin ang ating misyon," ani Afan.

Taong 1989 nang inilunsad ang ABS-CBN Foundation para isakatuparan ang katagang "In the service of the Filipino."

Nagsimula ito sa pagsulong ng karapatang pambata sa Bantay Bata 163, pangangalaga sa kalikasan, at pagtugon sa mga kalamidad ng Sagip Kapamilya.

Isa ang 10 taong gulang na si Zhyra Miguel sa patuloy na tinutulungan ng Bantay Bata 163.

Bukod sa pagiging scholar, isa rin siya sa mga nabigyan ng medical assistance para sa sakit sa puso.

"Thank you po sa mga ginawa nila sa akin pati po sa mga iba pang scholar... dahil po sa kanila nabigyan pa po ako ng isa pang tsansang mabuhay," ani Zhyra.

Maaaring di na matugunan ang iba pa sanang ayuda para kay Zhyra at iba pang nangangailangan dahil sa pagpapasara sa ABS-CBN.

"Ngayon po, pansamantalang natigil iyong pagbibigay namin ng serbisyong medical. Sa Bantay Edukasyon din po ay isa din po siya sa mga apektado," ani Rasnaida Gara, social worker sa Bantay Bata 163.

Mas lumaki pa ang hamon sa nakatakdang pagtigil-operasyon ng Regional Network Group ng Kapamilya network.

"Dahil sarado na ang ating mga regional offices, unfortunately kailangan din namin isara ang ating mga provincial Bantay Bata offices," an Afan.

Sa Facebook Live broadcast noong Sabado, ipinaalam din ng ABS-CBN Foundation na malaking dagok pati sa Bantay Kalikasan ang pandemya at shutdown ng Kapamilya network.

Pero kahit mahirap ang pinagdadaanang situwasyon, patuloy na nagsisilbing lakas para sa mga taga-ABS-CBN ang mga taong patuloy na naniniwala sa adhikain ng kompanya.

"Nakakausap natin iyong mga tao sa baba eh. So alam natin kung ano 'yong pulso nila kung ano 'yong pagtingin nila sa ABS-CBN," ani Rowena Paraan, head ng news public service unit.

"Doon ako kumukuha ng lakas kasi alam mong relevant ka pa. Hinahanap ka nila at mahalaga ka sa kanila," dagdag niya.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News