Nagbitiw na PhilHealth official idinetalye ang umano'y katiwalian sa ahensiya

MAYNILA — Inaakusahan ng nagbitiw na opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) ang mismong pinuno ng ahensya na si retired Brig. Gen. Ricardo Morales na umano'y kumakanlong sa mga tiwaling opisyal at aniya'y bahagi pa ng sinasabing "sindikato" doon.

Kinuwestyon ni Thorrsson Montes Keith ang memorandum ng PhilHealth na nagpapaliban sa liquidation ng "interim reimbursement mechanism" o cash advance na ibinibigay sa mga ospital.

"Ibig sabihin po ng liquidation is accounting, may mga resibo kung saan napunta, meron kang patunay kung saan napunta ang pera. Nagkataon may pandemya ngayon so siyempre ['yung] mga magagaling kumita ng pera ito 'yung tina-timing nila kasi mahirap mo silang kunan ng ebidensya. Ang hirap mo silang kuhanan ng ebidensya during pandemic," paliwanag ni Keith kung bakit siya nagbitiw.

May depensa naman si Morales ukol sa memoradum.

"Hindi pa natin alam kung magkakaroon ng outbreak sa isang lugar so nandiyan lang ang pondo, hindi natin puwdeng bawiin ang pondo. Pero magkakaroon ng liquidation iyan," sabi ni Morales.

Ayon kay Keith, isa sa problema ng PhilHealth ay ang mismong pinuno nito dahil pinayagan ang deferment ng liquidation, at umano'y gustong panghimasukan ang imbestigasyon ng Presidential Anti-Corruption commission sa sinasabing overpriced COVID-19 testing kits.

"Inutusan po niya ako na kausapin ko po si Commissioner Greco Belgica na hilutin 'yung kaso," ani Keith.

Wala namang ibang nakikitang dahilan si Morales sa mga akusasyong binibitiwan ni Keith kundi mukhang naghihiganti anya ito dahil hindi nakuha ang gustong posisyon.

"Nag-apply siya sa position na I think hindi siya qualified, baka 'yun ang ganti niya. Parang vengeful, spiteful siya dahil tinanggihan ko siya noon. 'Yun siguro 'yung motive niya," ani Morales.

Aminado si Morales na ang problema ng katiwalian ay bahagi ng mas malawak at malalim na problema sa loob ng ahensya.

Pero giit niya, dapat patuloy ang serbisyo ng PhilHealth sa gitna ng mga reporma.

"Fraud and inefficiencies are long term and deep-seated wicked problems. But PhilHealth must continue to execute universal healthcare law because the benefits will far outweigh the risks," ani Morales.

Parehong iimbestigahan ng Palasyo at Kongreso ang pinakahuling kontrobersya ng katiwalian sa PhilHealth.

Sa gitna ng mga alegasyon, tiwala pa din si Pangulong Rodrigo Duterte kay Morales.