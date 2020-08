Mga na-stranded sa Rizal stadium nababagalan sa pagproseso ng kanilang pag-uwi

MAYNILA (UPDATE) — Nababagalan ang mga locally-stranded individual (LSI) na nananatili sa Rizal Memorial Stadium sa pagproseso ng gobyerno sa kanilang pag-uwi sa mga probinsiya.

Sa isang ideal na scenario, 15 hanggang 30 minuto lang dapat ang pagproseso bago makapasok ang mga LSI sa mga bus pauwi ng probinsiya.

Ayon sa Department of Transportation (DOTr), kailangan munang mag-rehistro, dumaan ng rapid test, at mabigyan ng ayudang P2,000.

Kapag ang LSI ay nasa listahan ng paalis na bus, maaari na siyang sumakay at ihatid sa pantalan, ayon sa DOTr.

Pero dahil sa haba ng pila at dami ng nag-walk-in para sa Hatid Tulong program, ang iba sa mga LSI ay ilang araw nang nananatili sa Rizal Memorial Stadium.

Isa rito si Maridel Agoyolo, na nagsimulang pumila mula pa noong Huwebes at layong makauwi ng Butuan.

Paalis sana si Agoyolo bilang overseas Filipino worker sa Middle East noong Enero pero hindi natuloy at inabutan ng lockdown sa Metro Manila.

"Parang hindi naman ito makatao," ani Agoyolo kaugnay sa situwasyon nila sa stadium.

"Alam namin na social distancing pero sa liit ng lugar... paano ang social distancing? Siyempre magdikit-dikit kami," dagdag niya.

Kompara noong weekend, mas kakaunti na lang ang mga stranded na pasahero sa stadium.

Sumagot naman si Hatid Tulong program lead convenor Joseph Encabo sa mga bumabatikos na hindi nasusunod ang social distancing sa stadium.

"Kami po ay humihingi ng paumanhin... kami ay sumisikap na patuloy na magbigay ng tamang serbisyo ayon sa alituntunin ng ating mahal na Pangulo," ani Encabo.

Nauna nang inamin ni Encabo na naging mahirap ang pagpapatupad ng social distancing sa stadium pero kalaunan ay naiayos naman nila ito.

Ayon din kay Encabo, nasa 8 hanggang 9 na LSI sa Rizal Memorial Stadium ang nag-positibo sa rapid test para sa coronavirus disease (COVID-19).

Agad in-isolate at isinailalim sa confirmatory test ang mga nagpositibo, ani Encabo.

Aminado rin ang gobyerno na hindi nila inasahan ang dagsa ng mga papauwing probinsiya, lalo na't may mga naghalong pasaherong hindi naman daw talaga stranded dahil sa lockdown kundi matagal na sa Metro Manila pero nais lang makauwi sa probinsiya.

Nakatakdang bumiyahe ngayong Lunes ang mga papuntang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Surigao City, Dinagat Islands, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Butuan City.

Noong Sabado at Linggo, nasa 3,442 na umano ang naiproseso at naihatid sa mga probinsiya. -- Ulat nina Jacque Manabat at Kevin Manalo, ABS-CBN News