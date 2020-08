Kilos-protesta sa araw ng pang-limang SONA ni Duterte ikinasa sa mga probinsya

Nagkilos-protesta ang ilang grupo sa Plaza Rizal sa Naga City, Camarines Sur ngayong araw ng Lunes kasabay ng pang-limang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mae Pulvinar, ABS-CBN News

(UPDATE2) Nagsagawa ng kilos protesta ang iba’t ibang grupo sa mga probinsya ngayong araw ng Lunes kasabay ng pang-limang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa Naga City sa lalawigan ng Camarines Sur, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng progresibong grupo sa Plaza Rizal, bitbit ang kani-kanilang placards, nakasuot ng face masks, at nakasunod sa physical distancing guidelines.

Naningil ang mga lumahok sa mga pangako ni Duterte noong nangangampanya pa ito para sa panguluhan.

Nagsunog rin sila ng effigy ng pangulo na anila ay simbolo ng tunay ng virus sa bansa.

Bilang pagkondena sa pagpatay ng Kamara sa prangkisa ng ABS-CBN, nagmartsa ang grupo papuntang ABS-CBN Naga station kung saan sila nanawagan para sa karapatan sa malayang pamamahayag.

Sa Visayas, may mga pagkilos naman na naganap sa probinsya ng Cebu at sa Iloilo City.

Nagsagawa ng kilos-protesta ang mga militanteng grupo sa harap ng ABS-CBN Cebu Broadcast Station dahil sa pagkitil sa prangkisa ng kumpanya kahit wala naman raw ebidensya na lumabag ito sa batas.

Isang kilos-protesta ang isinagawa ngayong araw ng Lunes kasabay ng pang-limang State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte, sa harap ng ABS-CBN Cebu Broadcast Station. Jude Torres, ABS-CBN News

Nagalit sila kay Duterte dahil mahigit sa 11,000 na mga empleyado ng ABS-CBN ang apektado sa panahon pa ng pandemya.

Binigyan nila ng bagsak na grado ang pangulo patungkol sa pagtugon ng pamahalaan sa pandemyang dulot ng COVID-19.

Ipinahayag rin nila ang kanilang pagtutol sa Anti-Terrorism Act of 2020.

Gaya ng mga nagprotesta sa Naga City, sinunod rin ng mga nag-rally sa Cebu ang health protocol tulad ng physical distancing at pagsusuot ng face mask.

Ganito rin ang may 300 indibidwal na lumahok sa "SONAGKAISA" multi-sectoral rally sa Sun Burst Park sa Iloilo City.

Laman ng mga bitbit nilang placards ang pagtutol sa anti-terror law, panawagan para depensahan ang press freedom, at iba pang isyu.

Nakatakda silang mag-ikot sa lungsod.

Sa Bacolod City, mapayapang nagtipon-tipon sa public plaza ang ilang grupo upang ipanawagan ang pagbasura sa anti-terror law.

Sa isang press conference bago ang public assembly, sinabi ni Pete Pico, tagapagsalita ng Movement Against Tyranny-Negros, na kontra sa due process of law, freedom of expression kabilang ang press freedom, at iba pang karapatang pantao ang bagong batas.

"This is a law that is dangerous under any administration. Although, we have seen how, even before its enactment, the current government has shown nothing but disdain for human rights as proven by the thousands upon thousands of extrajudicial killings in the bogus war on drugs and in repressive campaigns against legal activist organizations," sabi ni Pico.

Ayon kay Fr. Chris Gonzales, Social Action Director ng Diocese of Bacolod, dapat mas nakatuon ang pamahalaan sa pagtugon sa problema ng kahirapan, imbes na kitilin ang media at akusahan ang mga kritiko nito na mga komunista.

"This is the current and true state of the nation - its economy, like the rest of the world, is in tatters while government, unlike nations were decency and good governance are the norm, continues to follow the road towards authoritarianism, self-serving political agenda, unfulfilled promise and misgovernance," saad ng Paghimud-os Negros, na pinamumunuan ni dating Negros Occidental Governor Rafael Coscolluela, sa isang pahayag.

Sabi nito, banta sa demokrasya ang crackdown sa media at mga pag-atake sa Rappler, Philippine Daily Inquirer, ABS-CBN at sa political opposition.

Samantala, isang silent protest ang ginanap sa Cagayan de Oro City sa Mindanao.

Pumuwesto sa side walk ng Plaza Divisoria ang mga miyembro ng Akbayan at Balaod Mindanao, bitbit ang kanilang mga placards na nagpapahiwatig sa kanilang pagkadismaya sa gobyerno dahil sa pagpasa ng anti-terror law, pagbasura sa prangkisa ng ABS-CBN, kakulangan ng tamang pag-aksyon para labanan ang COVID-19 pandemic, at ang planong pagbubukas muli ng usaping Charter Change.

“Ito ay pagre-raise ng public awareness na hindi lahat ng tao ay masaya sa mga nangyayari ngayon, particularly sa nangyayari sa pandemya kung saan ay mas inuna ang iba’t ibang pol√≠tical at self-interest agenda,” sabi ni Ritz Lee Santos III, executive director ng Balaod Mindanao.

Sa Davao City, online protest na lang ang ginawa ng miyembro ng Kilusang Mayo Uno Southern Mindanao dahil sa patakarang inilatag ng pulisya para masunod ang physical distancing sa Freedom Park ng lungsod sa may Roxas Avenue.

Sang-ayon sa City Health Office, nagpalabas ang Davao City police ng guidelines na nagre-require sa mga lalahok sa rally na magpakita ng food and medicine pass, magsuot ng face mask, may sariling dalang alcohol, at sumunod sa physical distancing.

Naghanda ang kapulisan ng 50 upuan sa Freedom Park para sana sa mga rallyista, pero hindi sila sang-ayon rito.

“Isa itong atake sa karapatan natin na magpahayag sa sinasabi nga natin, na kahit nasa ilalim tayo ng pandemya, hindi pwedeng ibig sabihin na iyong freedom of expression natin ay mayroon ng restriction,” sabi ni PJ Dizon, tagapagsalita ng KMU SMR.

Sa Metro Manila, sa campus ng University of the Philippines sa Diliman, Quezon City nagtipon-tipon ang mga nagpo-protesta ngayong araw ng SONA ni Duterte.

Magkakaroon din sila ng virtual protest action.

Ayon sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan, walang dapat ikatakot ang taumbayan sa anti-terror law, at patuloy raw na buhay ang demokrasya sa bansa.

Ang news.abs-cbn.com ay ang opisyal na news website ng ABS-CBN Corp.

- Ulat nila Mae Pulvinar, Jude Torres, Cherry Palma, Yasmin Dormido, Rod Bolivar at Claire Cornelio, ABS-CBN News