Concrete barriers muling nabangga ng bus sa EDSA

MAYNILA— Nanindigan ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na walang mali sa nilagay nilang mga concrete barrier sa EDSA busway matapos muling mabangga ang ilan sa mga ito ng isang bus nitong umaga ng Lunes.

Sa kuha ng dashboard camera ni Koji Tibay, mapapanood na may bus na bumibiyahe sa kaliwa ng kaniyang sasakyan sa northbound lane ng EDSA malapit sa White Plains, Quezon City.

Nakuhanan ng dashcam ang pagsalpok ng isang bus sa concrete barrier sa bus lane ng EDSA. Lumipad pa ang barrier papunta sa outerlane. (📹 MMDA/Visor) @DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/qtcnjRNC3E — Zhander Cayabyab (@zhandercayabyab) July 27, 2020

Makikita rin sa video na biglang nabangga ng bus ang 2 barrier, kung saan ang isa ay napunta halos sa bangketa mula sa busway.

Ang nasangkot na bus ng MSJ Tours ay kinomisyon ng pamahalaan para sa EDSA carousel.

Nanindigan naman si MMDA EDSA traffic chief Edison "Bong" Nebrija na sa driver ng bus dapat isisi ang pagbangga sa barrier.

"Huwag po nating sisihin 'yong barrier at 'yong wind speed ng bus way na iyan kasi pinag-aralan po ng mga traffic engineers 'yan," ani Nebrija.

"We will not wait for the time na mayroong maaksidente at mayroong mamatay pa diyan with this kind of attitude ng mga driver," dagdag niya.

Ayon sa MMDA, 50 kilometers per hour (kph) lang speed limit sa EDSA para sa mga bus at truck habang 60 kph sa iba pang uri ng sasakyan.

Ipatatawag ng MMDA ang nasangkot na driver at operator.

Bukod sa mga multa, irerekomenda rin umano ng MMDA sa Land Transportation Office na suspendehin ang lisensiya ng bus drivers na bumangga sa concrete barriers.

Pero hindi lang ito ang unang beses na may bus na tumama sa concrete barrier.

Noong Hulyo 17, nakunan ng dashbaord camera ang isang humaharurot na bus na tumama sa 2 concrete barrier. Tumilapon ang isa habang tumama naman sa van ang isa pa.

Isang bus naman ang nakabangga noong Hulyo 25 sa concrete barrier, na natumba at tumama sa katabing sasakyan. -- Ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News