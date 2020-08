Cayetano sa mga kasamahan sa Kamara: Hindi tayo ang VIP

MAYNILA — Pinaalalahanan ni House Speaker Alan Peter Cayetano nitong Lunes ang kaniyang mga kasamahang mambabatas sa Kamara na hindi sila VIP kundi ang mga Pinoy na kanilang dapat pinaglilingkuran.

Sa pagbubukas ng ikalawang regular session ng 18th Congress, sinabihan niya ang mga kapwa kongresista na huwag umastang mga VIP.

"Di po puwedeng sabihing tayo ang VIP dahil tayo ang representante nila. Baliktad po. Sila ang VIP at tayo ang lalaban para sa kanilang interes," anang House Speaker.

Binigay ni Cayetano ang talumpati ilang oras bago ang ikalimang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Bago nito, noong Linggo, nagpa-swab test sina Cayetano at iba pang dadalo sa SONA para malaman kung sila ay may COVID-19. Nakuha nila ang resulta noong parehong araw.

Dagdag ni Cayetano, isang pambihirang krisis ang kinakaharap ng mundo dahil sa pandemyang COVID-19 kaya dapat ay maging tapat ang mga mambabatas.

"At this time, when the whole world is facing a crisis, unprecedented in scale, at least during our lifetime, the Filipino people expect that we, their elected representatives, will speak with all the honesty, candor, and humility that the situation demands."

Lumabas sa pinakahuling SWS survey na 20.9 porsiyento o tinatayang 5.2 milyong pamilya sa bansa ang nakaranas ng gutom sa mga buwan ng Abril hanggang Hunyo sa kasagsagan ng paghagupit ng pandemya, kung kailan naka-lockdown ang buong bansa.