5 tsuper ng PISTON na papuntang #SONAgKAISA protest arestado

MAYNILA (UPDATE) - Naaresto ang limang tsuper na kasama ng transport group na PISTON habang papunta sa kilos-protesta sa University of the Philippines - Diliman araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Una nang nabanggit ni National Capital Region Police Office Director Maj. General Debold Sinas na naaresto ang mga ito sa pagwagayway ng bandila at placard ng grupo.

Isa pa aniya ang kawalan ng permit ng sinasakyang jeep para makabiyahe.

Nakapiit sa ngayon sa Camp Karingal ang mga tsuper.

Kinilala ang mga dinampot na sina Jovito Pulmon, 58 anyos, Macario Gingo, 58, Rolando Estopare, 58, Felix Bayalas, 64, at Charlie Granada, 39, pawang mga taga-Quezon City.

Alas-7:30 nang umaga hinuli ang mga tsuper pero wala pa sinasampang kaso laban sa mga ito.

Bagay ito na inalmahan ng kanilang abogado na si VJ Topacio, na nagsabing dapat mapakawalan ang limang miyembro kung wala pa naman daw na ihahain na kaso laban sa mga ito.

Nagtaka naman si Piston Secretary-General Steve Ranjo na inaresto ang mga ito dahil marami naman daw sa kanilang mga tsuper ang lumahok sa kilos-protesta.

Tumanggi si Sinas na banggitin ang reklamong isasampa laban sa mga inarestong miyembro ng Piston dahil ang mga abogado na anila ang maghahain nito.

Sinubukan naman ng ABS-CBN News na pumasok sa Camp Karingal, pero pinagbawalan ng mga nakatokang pulis.

Para sa SONA ngayong taon, sa UP Campus lang pinapayagan ang mga kilos-protesta sa gitna ng pangamba sa coronavirus. Bawal sa ngayon ang pagtitipon sa labas ng Batasan Pambansa kung saan nakatakdang ganapin ang SONA.

--May ulat nina Henry Atuelan, Doris Bigornia, at Jervis Manahan, ABS-CBN News