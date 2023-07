MAJAYJAY, Laguna — Makaraang mawala nang 2 araw, natagpuang patay at nakalibing sa taniman ng saging ang isang 6 taong gulang na babae sa bayan na ito.

Ayon sa Majayjay police, dakong alas-2 Miyerkoles ng hapon nang matagpuan ng mga kaanak at opisyal ng barangay ang batang inilibing sa pagitan ng mga puno ng saging sa Barangay San Roque.

Nadiskubre ang pinaglibingan sa bata matapos makita ang nakalitaw na paa nito na hindi natabunan nang maayos.

Unang naiulat na nawawala ang bata noong Lunes, Hulyo 24. Huli itong nakita ito na naglalaro hindi kalayuan sa kanilang bahay.

Ayon kay PMAJ. Rodiard Dela Peña, hepe ng Majayjay police, person of interest sa kaso ang isang 53-anyos na lalaking residente rin ng nasabing barangay.

Sinasabing dati itong nalulong sa iligal na droga.

Inimbitahan na ito ng pulisya subalit itinatanggi nito ang krimen. Gayunman, mayroon umanong mga witness na nagsasabing nakita ito sa lugar bago nawala ang bata.

Patuloy pa ang imbestigasyon at isinailalim na sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives ang labi para malaman kung ano ang nangyari rito at kung ginahasa ang biktima bago pinatay at inilibing.

Nangangalap na rin ng impormasyon ang pulisya para sa mabilisang pagkalutas ng krimen.

— Ulat ni Ronilo Dagos