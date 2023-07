Mga Pinoy sa ligtas sa matinding hailstorm na puminsala sa Milan

MILAN – Binayo ng malakas na bagyo ang Milan na nagdulot ng pinsala, aksidente at abala sa maraming lugar at mga kalapit na probinsya kasunod ng matindi at nakamamatay na heatwave noong nakaraang linngo.

Matinding hailstorm o pag-ulan na may kasamang yelo na sinlaki ng tennis balls ang naranasan din ng mga taga-Milan, noong madaling araw ng Martes, July 25.

Nabuwal ang mga puno at poste, na nagdulot din ng pagkawasak ng mga bahay, establisyimento maging ng mga sasakyan, bukod pa sa pagkaantala ng mga pampublikong transportasyon tulad ng tren.

Maraming mga kalye ang pansamantalang hindi na madaanan dahil sa mga nakatumbang puno at sirang sasakyan.

Ayon sa alkalde ng Milan na si Giuseppe Sala ang hangin sa lungsod ay lumampas sa 100 kilometre per hour.

Mula alas-4 ng umaga kasama ang mga kawani ng munisipyo ay nakikipag-ugnayan ang alkalde tungkol sa mga pinakahuling mga aktibidad upang limitahan ang pinsala.

Ayon kay Mayor Sala, ang matinding bagyo ay dulot umano ng climate change.

"I have seen 65 summers go by in my life and what I am seeing now is not normal, we cannot anymore deny it, climate change is changing our lives" sabi niya sa video na ibinahagi sa kanyang social media pages.

Napuno rin ng mga larawan at video ng mga kababayan natin sa social media patungkol sa malakas bagyo.

(Video courtesy of Jayson Villanueva)

Sa video na nakunan ni Jayson Villanueva, makikitang nasira ang ilang mga nakaparadang sasakyang malapit sa kanyang trabaho sa Turate, Como dahil sa mga matitigas at malalaking tipak ng yelo.

“Nagtatrabaho po kami nung time na iyon sa magazzino (warehouse) nang biglang umulan ng malakas then may mga kasama ng yelo. Nangyayari naman po siya s ibang lugar pero ngayon lang po ako kami naka-experience nang ganun pangyayari,” kwento ni Villanueva.

Bryan Luntayao

Kita naman sa mga larawan na kuha ni Bryan Luntayao ang mga sasakyang nabagsakan ng mga mga puno sa daan. Ibinahagi din ni Luntayao na ngayon lang siya nakaranas ng malakas ng bagyo sa tagal niyang paninirahan sa Milan.

Bryan Luntayao

Bryan Luntayao

“First time ko makakita ng ganito sa buong buhay ko, matindi ang pinsala. Mabuti na lang madaling araw nangyari kaya walang nasaktan,” saad ni Luntayao.

Sa video na ibinahagi naman ni Bernard Flores, makikita kung gaano kalakas ang ulan at hangin na may kasamang pagkidlat.

“Nakakatakot lang po, habang kami po’y tulog, nagising po ako, merong mga naglalagapakan sa bintana, pagsilip ko po ‘yun na po. Nakita ko na sobra ang lakas ng hangin, ‘di ko na po na videohan ng matagal at kailangan ko po ibaba ang tapparella (roll-up shutter) sa sobrang lakas po ng hangin,” saad ni Flores.

Bryan Luntayao

Agad naman umaksyon ang mga bumbero upang alisin ang mga natumbang puno upang muling makadaan ang mga sasakyan at tao sa kalsada.

Makararanas ng matinding pagkaka-aantala sa serbisyo ng tram, trolleybus at bus samantalang lahat ng subway ay bukas at nasa normal na serbisyo ayon sa Azienda Trasporti Milanesi (ATM) na namamahala sa serbisyo ng pampublikong transportasyon sa Milan.

Bryan Luntayao

Bryan Luntayao

Ang sitwasyon sa lungsod at mga karatig lugar ay patuloy na sinusubaybayan ng mga awtoridad.

Samantala, ayon kay Consul General Elmer Cato, wala namang naiulat na mga Pilipino na nasugatan o lubhang naapektuhan ng pagbagyo, maliban sa mga nasirang sasakyan na dulot ng hailstones o tipak ng yelo.

"We have been monitoring the aftermath of the recent weather disturbances and continue to reach out to kababayan to ascertain the impact of the stories on the Filipino Community. So far, we have only received reports of property damage involving vehicles of our kababayan," ayon kay Cato.

