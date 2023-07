Mga Pinoy may diskarte para magpalamig sa gitna ng heatwave sa Italya

TORINO - Mga parke, pools at ibang preskong lugar pinipiling tumambay ng ilang Pilipino kasama ang kanilang mga anak para takasan ang sobrang init sa Italya.

“Ngayon summer, para ma-refresh ang katawan ng mga bata, dinadala ko sila sa swimming pool, at the same time para makapag-enjoy din sila at pinapainom ng maraming tubig para ma-hydrate sila,” sabi ni Marjorie Dinamling, OFW.

Halos dalawampung siyudad sa Italya ang nasa red heat alert na nangangahulugan na lahat ay dapat mag-ingat sa matinding init, lalo na ang vulnerable sector tulad ng mga matatanda at may sakit.

Pumalo ang temperatura sa mahigit 40 degrees Celsius ang init lalo na sa katimugang bahagi ng Italya. Umabot pa nga sa 47 degrees Celsius ang init sa Sicily at 46 degrees Celcius naman sa Sardinia.

Kaya todo ingat ang OFW na si Emma Silva kapag mainit ang panahon lalo’t may hypertension siya. Sinisiguro niyang uminom siya ng maraming tubig.

“Sobrang init! Hindi talaga ako makatulog sa gabi, bandang umaga na ako nakakatulog. Basang-basa ka talaga, ‘di ka makakilos ng maigi,” sabi ni Emma Andal Silva, OFW.

“Sobrang init kahapon, kami nga sa bahay dalawa ang electric fan (ang nakabukas) kapag natutulog matapos magtala ng mataas na temperatura,” sabi ni Rosalie Cuballes, pangulo ng ACFIL.

Kuwento naman ng teenager na si Janielle Bacanto, nakikitulog siya sa kuwarto ng kanyang mga magulang na may aircon.

“Marami pong lamok, nag-spray po ako para ‘di makagat ng lamok. Mas mainit po itong year,” sabi ni Janielle Bacanto, 16 taong gulang.

Pinayuhan ng Italian government ang lahat na iwasan ang direct sunlight lalo na sa pagitan ng ika-11 ng umaga hanggang ika-6 ng gabi.

Noong August 2021 nang maitala ang pinakamainit na temperatura sa Europa na umabot sa 48.8 degrees Celsius sa Syracuse sa Sicily.

