New Health Secretary Dr. Teodoro “Ted” Herbosa attends a sectoral meeting led by President Ferdinand Marcos, Jr. on Tuesday, June 13, 2023 at Malacañang Palace. Yummie Dingding, PPA pool

MAYNILA — Tiniyak ni Health Secretary Teodoro Herbosa na palalakasin ang primary healthcare system sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor para maisakatuparan ang nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na ilapit ang serbisyong medikal sa mga tao.

Sa talakayang post-SONA, sinabi ni Herbosa na bahagi rin ng agenda ng kagawaran na tiyakin ang access ng mahihirap sa healthcare. Target din na magtayo ng mga multi-specialty center gaya ng itatayo sa Clark.

Nandiyan din anya ang proyekto ni First Lady Liza Marcos na dalhin ang mga laboratory service sa iba-ibang lugar.

“Sinabi ni Presidente ang mamamayan ang army and we need to keep them healthy to be able to have development in the country,” ani Herbosa.

Samantala, ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, may isang labor and employment plan na ang kaniyang ahensya sa tulong ng social partners, labor representatives at mga employers’ representatives para makalikha ng de-kalidad, remunerative, at sustainable employment opportunities. Ibabahagi anya ito sa Cabinet meeting.

“Nakapaloob ang mga programa kung saan tutukuyin at bibigyan ng pagsusulong ang may kinalaman sa youth employability, pagpapatuloy ng kapayapaang pang industriya at tinatawag na building and sustainable social protection sa lahat ng sektor, kababaihan, elderly, nasa active force at syempre nasa kabataan," ani Laguesma.



Tiniyak naman ng iba pang ahensya ang pagpapatuloy ng mga programa para malatulong sa mga mahihirap gaya ng livelihood development assistance para sa mga umuuwing OFW, libreng tuition sa mga state colleges and universities, at skills training.

Ayon naman kay Education Undersecretary Michael Wesley Poa, maglalabas ng interim guidelines ang DepEd para mabawasan ang administrative work ng mga guro at sa halip ay itatalaga ito sa mga non-teaching personnel.

— Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News