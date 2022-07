Western Visayas may higit 600 kaso ng dengue sa loob ng 1 linggo

Sa loob ng isang linggo, mahigit 600 na mga bagong kaso ng dengue ang naitala sa Western Visayas.

Ayon sa Department of Health Region 6, mula Hulyo 10 hanggang 16, nasa 674 ang dinapuan ng nasabing sakit nitong nakaraang linggo.

Pinakamarami ang probinsiya ng Negros Occidental na may 230. Sinundan ito ng Iloilo na may 161 na kaso, at Antique na may 118.

Lima ang naiulat na namatay sa nasabing linggo. Ayon sa report ng DOH, dalawa ang namatay sa Antique, at tig-isa sa Iloilo, Bacolod at Negros.

Nasa 6,856 na kaso na ang naitala sa Western Visayas mula Enero hanggang Hulyo 16, at posibleng lumagpas ito ng 7,000 ngayong linggo.

Umabot naman sa 37 ang mga namatay sa rehiyon mula Enero ngayong taon.

Inilunsad na ng DOH at ng mga lokal na gobyerno sa Negros ang “SaBAYANG 4-5” kung saan limang medical team ang pupunta sa mga lugar na may pinakamaraming kaso ng dengue.

Kanila ring ikakampanya ang 4S o ang “search and and destroy breeding grounds,” “self-protection,” “seek early consultation” at “support fogging/spraying” sa mga hotspot area.—Ulat ni Angelo Angolo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC