Pagkain at kulturang Pinoy, patuloy na isinusulong sa Italya

Balik sigla ang mga pagtitipon at iba-ibang okasyon sa Italya matapos ang mahigit dalawang taong paghihigpit dahil sa pandemya.

Sa Bergamo, nasilayan muli ang Serata Filippina o Filipino Night kung saan tampok ang mga sayaw, awitin, kasuotan at pagkain, pati na ang mga produktong Pinoy.

Nakisaya ang mga Italyano sa pagtitipon at pati ang konsulado ay suportado ang inisyatibo na patuloy na ipagmalaki ang Filipino cuisine, produkto, mga sangkap at turismo.

Ayon kay Consul General Bernadette Fernandez, maraming pagkakatulad ang Italya at Pilipinas dahilan ng mainit na pagtanggap ng mga Italyano hindi lang sa napakaraming Pilipino sa kanilang bansa pati na ang kultura, produkto at pagkaing Pinoy.

“We have so much in common and always the Italians would gather around family, would prioritize food on the table, good education and really a good family life. So I think, we can share more than what we know about the Philippines,” sabi ni Fernandez ng Philipppine Consulate in Milan.

Ipinamalas naman ng award winning chef na si Morris Danzen Catanghal ang kanyang talento sa pagluluto at naghanda ng fusion ng Italian at Filipino cuisines gaya ng tuna kilawin, octopus kare-kare, tortang talong at leche flan.

“Unang-una sa lahat very proud, kasi in this way mas lalo natin nasho-showcase yung ating sariling atin especially our food and our flavors na hindi pa masyadong kilala sa buong mundo especially sa Italy,” sabi ni Morris Danzen Catanghal, award-winning Filipino chef.

Para naman sa organizer ng event na si Evelyn Revilla, mahalaga ang sariling pagkakakilanlan ng mga Pinoy pagdating sa pagkain.

Panahon na rin ayon kay Revilla na mabigyan ng pagkakataon ang mga Pinoy na may talento sa pagluluto na makipagsabayan sa international chefs at lalo pang maipagmalaki ang Filipino cuisine.

“So naisip ko bakit hindi natin i-try yung talent ng ating chef na marami tayong talented chef Filipino chef dito sa Italy. Ang nangyayari kasi sa atin, lagi tayo yung pangalawa hindi tayo nasa una,” sabi ni Revilla na event organizer at Filcom leader.

Samantala sa Milan, sinimulan ng Philippine Department of Tourism office sa London, sa pangunguna ni Director Gerard Panga, ang isang networking dinner para sa mga Italian tour operators bilang post-pandemic tourism promotion ng Pilipinas.

Inaasahan din na tataas ang bilang ng mga turista na magbabakasyon sa Pilipinas lalo na ang mga Italyano, kasunod ng pagtanggal ng travel restrictions.

Pagkain, produkto, kultura at turismo ‘yan ang ilan lang sa bagay na patuloy na ipinakikilala at ipagmamalaki ng bawat Pilipino, tatak ng makulay, mayaman at kakaibang kultura ng Pilipinas.

