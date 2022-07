PHILIPPINES -- Nagpatayo ng 200 shelter houses para sa mga biktima ng bagyong Odette ang gobyerno ng Japan sa Ilog at Sipalay sa Negros Occidental. Isinagawa ang handover ceremony noong July 19 at 20, 2022 kung saan lumahok sina Second Secretary Matsubara Tomohiro ng Embassy of Japan, Ilog Mayor John Paul Alvarez, Sipalay Mayor Maria Gina Lizares, Adventist Development and Relief Agency o ADRA Japan Country Director Mr. Aoki Yasuki at ADRA Philippines Country Director Mr. Tom Pignon.

Libreng pabahay ng gobyerno ng Japan katuwang ang Adventist Development and Relief Agency sa Ilog at Sipalay sa Negros Occidental

Ayon pa kay Second Secretary Matsubara, umaasa siyang mas ligtas at mas matibay sa mga kalamidad ang libreng pabahay na ibinigay ng Japan government para sa mga residente ng probinsiya sa pakikipagtulungan ng Adventist Development and Relief Agency o ADRA.

Sabi pa ng Embahada na bukod sa pabahay, nagbigay rin ang Japan ng mga materyales para sa mga residente para sa pagpapakukumpuni ng mga nasirang kabahayan at training patungkol sa restoration techniques. Tinatayang 12 million pesos ang kabuuang halaga ng tulong na ito sa Pilipinas mula sa Japan.

Samantala, libreng patubig o water supply system naman ang ibinigay na tulong ng Japan sa mga residente ng Barangay Kablon sa Tupi, South Cotabato na nagkakahalaga ng 4 million pesos.

Libreng water supply system na bigay ng Japan sa mga residente ng Brgy. Kablon sa Tupi, South Cotabato

Ginanap ang turnover ceremony noong July 20, 2022 kung saan lumahok sina Consulate-General of Japan in Davao ConGen Ishikawa Yoshihisa, Vice Consul Mitsuhashi Rie at Embassy of Japan in the Philippines Third Secretary Yamada Yumi at Tupi Mayor Romeo Tamayo.

Ayon pa sa Embahada, isa ang probinsiya ng South Cotabato sa may malaking kakulangan sa water system dahil na rin sa limitasyon sa budget. Sa katunayan, maraming sitio sa Brgy. Kablon sa munisipalidad ng Tupi ang walang access sa malinis na inuming tubig. Halos dalawang (2) oras na lakaran din ang ginagawa ng mga residente para makakuha ng inuming tubig na hindi pa tiyak na malinis. Kaya naman taon-taon na lang, 10% ng mga residente rito ang nagkakasakit ng diarrhea at skin diseases.

Umaasa si ConGen Ishikawa na maiiwasan na ang pagkakasakit ng mga residente at mas magiging produktibo ang komunidad dahil sa pagkakaroon nila ng malinis na potable water.