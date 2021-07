Sagip Kapamilya: Hot meals hatid sa ilang evacuation center sa Marikina

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Mahigit 500 pamilya sa Barangay Tumana at higit 1,000 katao sa Concepcion Marikina ang lumikas sa pangambang malubog sa baha ang kanilang mga bahay bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga nakaraang araw.

Hindi pa man ganoong kataas ang baha noong Biyernes ay agad nang lumikas sa Hermogenes Bautista Elementary School sa Tumana, Marikina ang single mom na si Mary Jane Flores kasama ang kaniyang dalawang anak.

Ayaw na kasi niyang maulit ang masamang naranasan sa Bagyong Ulysses noong Nobyembre 2020.

"Nag-panic kami, last time ng Ulysses po, talagang washout po kaming lahat until 3rd floor umabot ang baha… Muntik na po kaming masawing lahat. Na-trauma ako sa nangyari kaya nag-evacuate na kami kahit malakas ang ulan," ani Flores.

Kasama naman ni Gelyn Versosa ang kaniyang pamilya sa paglikas. Bitbit niya maging ang paninda sa sari-sari store sa pagbabakasakaling makapaghanapbuhay pa rin sa evacuation center.

Pero nangangamba rin sila sa lagay nila roon dahil sa banta ng COVID-19, lalo na para sa kaniyang apat na anak.

Sinisiguro naman ng mga taga-barangay na nasusunod ang health protocols sa evacuation center para maiwasan ang COVID-19.

"Well provided naman ang pangangailangan nila. As much as possible pitong pamilya lang ang nasa loob ng room," ayon sa camp manager na si Gil Munar.

Para may pagsaluhan ang bawat pamilya sa evacuation center, dinalhan sila ng mainit na pagkain ng Sagip Kapamilya ng ABS-CBN Foundation.

Nagbigay rin ng face mask, at vitamins para makatulong sa pag-iwas sa sakit ng mga nag-evacuate.

Nahatiran din ng tulong ang mahigit 1,500 evacuees sa Concepcion Integrated School sa Marikina na kagaya ng mga taga-Tumana ay nakabalik na sa kani-kanilang bahay.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News