Mga negosyo napuruhan sa muling paghihigpit sa NCR dahil sa banta ng COVID-19

MAYNILA — Napuruhan na naman ang mga negosyo sa muling pagpapatupad ng general community quarantine with heightened restrictions sa National Capital Region.

Muling hinigpitan ang GCQ sa Kamaynilaan noong Biyernes dahil sa banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Sa ilalim nito, bawal na namang lumabas ang mga may edad 5 hanggang 17 at ibinalik din ang curfew na alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

Dahil dito, nag-adjust na naman ng operating hours ang mga mall.

Ang Glorietta, Market Market at Circuit Mall ay bukas mula alas-10 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi mula Lunes hanggang Huwebes, at alas-10 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi kapag Biyernes hanggang Linggo.

Ang Trinoma naman sa Quezon City ay alas-10 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi na lang buong linggo imbes na hanggang alas-9.

Ayon sa Ayala Malls, handa silang sumunod sa mga bagong paghihigpit sa protocols.

Ang Robinsons Malls naman, alas-10 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi na rin pero pinapayagan ang mga tenant na magsara nang mas maaga.

Mula 50 porsiyento naman ay balik 20 porsiyento na ulit ang indoor dining ng mga restoran. Kalahating kapasidad pa rin ang puwede sa mga outdoor o al fresco area.

Pero sa Robinsons Magnolia sa Quezon City, 10 porsiyento agad ang nakitang kabawasan sa foot traffic simula nang pagbawalan ulit ang mga kabataan.

"Malaki ang impact ng mga 5 years and up kasi nga family kasi 'yan 'pag nag-malling sila so that's why we provided this al fresco setup," ani Rowell Venzon, mall operations manager ng Robinsons Magnolia.

Ang mga personal care services kagaya ng mga salon at barberya, balik 30 porsiyento mula 50 porsiyento.

Ayon sa Resto PH, ilang restaurant owners ang nagsara na naman dahil sa pinahigpit na restrictions.

Ito ay sa kabila ng investment ng pribadong sektor sa pagbabakuna ng kanilang mga staff.

Kaya umapela ang grupo ng dagdag-kapasidad para sa fully-vaccinated na customers.

Sang-ayon naman ang mga local government unit na hirap na rin ang mga negosyo pero kailangan ang pansamantalang paghihigpit para maagapan ang pagkalat ng Delta variant.

"We must be very alert here dapat magkatulungan ang bawat isa dito," ani Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

Puwede namang lumabas sa tapat ng kanilang mga bahay ang mga kabataan, ayon kay Abalos.

Marami ang umaasang panandalian lang ang GCQ with heightened restrictions para huwag nang tumindi ang epekto sa mga negosyo.

Ayon sa Metro Manila Council, araw-araw sinusuri ang sitwasyon para malaman kung puwede nang luwagan ang protocols.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News