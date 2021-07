Huling SONA ni Duterte sumentro sa laban vs komunismo, droga

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sumentro sa sari-saring usapin ang huling State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes.



Nagbalik-tanaw si Duterte sa mga batas na naipasa sa ilalim niya gaya ng libreng edukasyon, universal health care, kampanya laban sa ilegal na droga, pagpuksa sa komunismo, at iba pa.

Bagama't marami pa aniya siyang ipinangako noong umupo, limitado raw kasi sa 6 na taon ang kanyang panunungkulan.

Aminado siyang nabugbog sa kritisismo ang kaniyang termino, pero ginawa lang daw niya ang nararapat para sa nakararami.

"If there is one thing I can be proud of, not once did I waiver in doing the unpopular if it means upholding common good to the greatest number," aniya.

Sa unang oras ng SONA, bumida sa speech ang performance ng mga pulis at sundalo, partikular na ang kampanya laban sa mga komunista.



Umapila rin si Duterte sa Kongreso na gumawa ng batas para sa "unified system for separation, retirement and pension" ng mga uniformed personnel at maglaan ng sistema at pondo na poprotekta sa kanila kapag kinasuhan "in the line of duty" o habang ginagawa ang trabaho.

Pinaiimbestigahan din ng Presidente ang isang opisyal na nag-angkat umano ng armas na napupunta sa mga komunista at kriminal.

Inilitanya rin ulit ni Duterte ang masamang epekto ng droga sa pamilyang Pilipino kaya ganun na lang daw siya kapursigidong sugpuin ito kahit inaakusahan ng human rights violation dahil sa dami ng napapatay.

Nagpasalamat din ang Pangulo sa lahat ng frontliners na naging bayani ngayong may pandemya gayundin sa lahat ng tumulong para maibsan ang krisis na dulot ng COVID-19.

"Allow me to extend personal and nation's gratitude to all those who selflessly gave their all in the fight against COVID-19. Health workers, frontliners who risked their own safety to keep essential health services and food chain running."

Muli namang nanindigan ang Pangulo na ayaw niyang baguhin ang pakikitungo sa China kaugnay sa sigalot sa West Philippine Sea.

Sabi ng Pangulo, naiparating na niya ang posisyon ng Pilipinas sa ASEAN at United Nations kaugnay sa panalo sa arbitral ruling.

Pero paniwala ng Pangulo, hinding-hindi makukumbinsi ang China na kilalanin ito sa paniwalang hindi naman arbitration ang nangyari dahil ang panig lang ng Pilipinas ang narinig.

Ang hindi binanggit ng Pangulo sa SONA, China mismo ang tumangging sumalang sa arbitration.

Muli ring pinuri ng Pangulo ang China sa tulong nito sa gitna ng pandemya.

Pagdating naman sa katiwalian, inamin ng Pangulo na mahirap itong tuluyan na mapuksa sa loob ng anim na taon.

"You cannot stop corruption unless you overturn government completely," aniya.

Tumagal nang halos 3 oras ang huling SONA ni Duterte, taliwas sa unang nabanggit na hindi ito lalagpas sa isang oras.

—Ulat nina Alvin Elchico at Ina Reformina, ABS-CBN News