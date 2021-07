Korupsiyon sa gobyerno tututukan ng Senado: Sotto

Mga senador na dumalo sa pagbabalik-sesyon, Hulyo 26, 2021. Retrato mula sa Office of Sen. Nancy Binay

Kasabay ng pagbabalik-sesyon ng Senado ngayong Lunes, siniguro ni Senate President Vicente "Tito" Sotto III na hindi titigil ang upper chamber sa pag-imbestiga ng mga katiwalian at pagkukulang ng gobyerno.

"We will continuously seek to expose corruption in public service and direct the searchlight of one of our committees towards the dark corners of our bureaucracy where corruption and injustice thrive unnoticed," sabi ni Sotto sa kaniyang talumpati sa pagbubukas ng ikatlong sesyon ng 18th Congress.

Bagaman kinikilala ni Sotto ang mga hakbang na ginagawa ng Duterte administration laban sa korupsiyon, kulang umano ito.

Ilan sa mga binanggit ni Sotto ang mga bintang ng katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth) at Department of Agriculture.

Samantala, kasama rin sa mga target ng Senado sa pagbabalik-sesyon ang pagbibigay ng panibagong ayuda sa mga pamilya, manggagawa at industriyang apektado ng pandemya.

Ang mga natitirang sesyon, ayon kay Sotto, ay gugugulin sa pagbuo ng mga batas para sa suporta at proteksiyon ng mga overseas Filipino workers pati ng mga likas-yaman ng bansa at kahandaan ng mga mamamayan na harapin ang mga kalamidad.

Binigyang diin naman ni Sen. Panfilo Lacson ang bigong paggastos ng Duterte administration sa pondo para sa pandemya.

Sa P205.117 bilyon na Bayanihan 2 budget, P63 bilyon ang hindi pa nagagamit sa iba't ibang inilinyang programa ng gobyerno, ayon kay Lacson.

Kailangan na umano ng bagong batas para mabigyan ulit ng pondo ang mga nalampasan ng tulong.

Sisilipin umano ng Senate committee of the whole ang mga hindi nagastos na pondo, ani Sotto.

Tiniyak din ni Sotto na dadaan sa butas ng karayom ang ilang kagawaran kapag sinimulan nang himayin ng Senado ang panukalang 2022 national budget dahil sa mga kontrobersiya.

Kasama rito ang Department of Health, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, at Department of Social Welfare and Development.

Dalawampu't isang senador ang dumalo sa pagbabalik-sesyon ng Senado ngayong Lunes pero 13 lang ang pisikal na dumalo dahil sa patuloy ng pandemya habang 8 ang virtual ang attendance. Tatlo ang hindi nabilang sa attendance.

— Ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News