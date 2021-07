DOH tumangging may 'surge' na sa kabila ng pagdami ng COVID-19 cases sa NCR

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Iginiit ng Department of Health na hindi pa tamang tawagin na surge ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na araw, at ang patuloy na pagdadag ng mga nagkakaroon ng COVID-19 Delta variant.

"'Wag na muna natin gamitin ang surge. Kasi meron 'yang definition sa epidemiology which is not yet happening right now. Tumataas ang kaso. That we can verify," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Unang nabanggit ng OCTA Research Group na may "early signs" na muli ng COVID-19 surge, partikular na sa Kamaynilaan.

"If next week nag-increase pa 'yung number and if more than 1k average cases kasi ngayon were around 900 cases ang average ng NCR. Pag lumampas na tayong 1,200 to 1,500 it's going to be critical na and we really have to put a hard stop to it," ani OCTA Research fellow Guido David.

Ayon sa OCTA Research, 954 na ang average daily cases sa NCR, na mas mataas nang 47 porsiyento kumpara sa naunang linggo.

Umabot naman sa 84 kaso ng Delta variant ang nadagdag sa talaan ng DOH sa nakalipas na apat na araw.

Sa kabila nito, aminado ang DOH na ang pagdami ng bilang ng nagakakasakit sa ibang lugar ay dahil sa pagkalat ng variant of concern.

"Atin pang inaalam what really happened in these specific areas, if there were really breaches or meron pa tayong factors na kailangan tingnan," ani Vergeire.

Sa higit 8,000 sample na naisailalim sa whole genome sequencing, lumalabas na 21.6 porsiyento ay positibo sa Beta variant, 19 porsiyento sa Alpha variant, at 1.27 porsiyento sa Delta variant.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News