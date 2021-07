Dalawang Pinay, sinagip ng Taiwan authority mula sa illegal works

Taiwan -- Nagsagawa ng rescue operation ang Bureau of Labor Affairs kasama ang Manila Economic and Cultural Office-POLO Taichung o MECO. Nasagip ang dalawang Pinay factory worker na pinagawa ng illegal works ng kanilang mga employer.

Ang dalawang Pinay na narescue mula sa illegal works na sina "Karla" (left), kasama si MECO Taichung Labor Attache Attorney Bien Cerbo, Jr. (middle) at "Aliyah" (right).

Ikinuwento ni alyas Karla, pitong buwan ng nagtatrabaho sa Taichung, ang iba-ibang trabahong ipinagawa sa kanya na labas sa kontrata.

“Ang trabaho ko po ay all around po, di lang factory worker saka naging construction worker at farmer din po. Noong una tiniis ko na lang kasi may binabayaran din akong lending at kailangan din ng pamilya ko ng pera kaya tiniis ko na lang muna,” sabi ni ‘Karla.’

Si alyas Aliyah naman ikinagulat ang ipinagawa sa kanya ng kanyang employer sa kanyang unang araw ng trabaho.

“...kasi ang pinatrabaho po sa akin on the first day ng aking work is magtabas ng damo, maglinis sa buong paligid, at maglinis ng hotel. Parang ‘yung trabaho po namin ay all around caretaker at naging construction worker nga po kami,” kuwento ni ‘Aliyah.’

Tiniis nina ‘Karla’ at ‘Aliyah’ ang lahat ng mga trabahong ipinagawa sa kanila ng kanilang employer ngunit kalauna’y nagsumbong na sila sa Council of Labor Affairs o CLA.

“pinapagawa nila sa amin ay trabahong panlalaki kaya alam ko pong maling- mali ‘yun. Kaya naisipan ko pong tumawag sa CLA at kinomplain ko po lahat ng maling ginagawa sa amin ng aming employer,” dagdag ni ‘Aliyah.’

Ayon sa Labor Attache ng MECO Taichung na si Attorney Bien Cerbo, Jr., hindi niya papayagang maabuso ang mga kababayan:

“...simply can’t take it in my conscience that our dear OFWS are abused, bullied and treated like dirt..ipaglaban ang ating mga bagong bayani.”

Nasa isang shelter sa Taichung ang sinagip na OFWs na labis ang pagpapasalamat sa Bureau of Labor Affairs at MECO-POLO ng Taichung.

Para sa mga biktima ng pang-aabuso sa trabaho sa Taiwan, tumawag lamang sa 1955 Hotline.