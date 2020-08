Walang traffic rerouting sa Commonwealth Ave para sa SONA: QCPD

MAYNILA - Walang ipatutupad na traffic rerouting ang sa kahabaan ng Commonwealth Avenue para sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, sabi ngayong Linggo ng Quezon City Police District.

Ayon kay QCPD Direction Brig. Gen. Ronnie Monteja, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Lunes dahil wala namang magpo-protesta sa lugar.

"Wala pong isasarang kalsada. Lahat po ay normal po ang traffic dahil wala naman pong magra-rally... kaya open po lahat," ani Montejo.

Ayon naman kay National Capital Region Police Office chief Maj. Gen. Debold Sinas, bagaman walang rally, may mga pulis pa ring ipoposte sa Commonwealth Avenue patungong Batasang Pambansa para mapigilan ang sino mang pupuslit na raliyista.

Hindi pa papayagan ng mga awtoridad ang pagdaraos ng mga protesta sa kahabaan ng Commonwealth Avenue bilang pagsunod sa utos ng Department of the Interior and Local Government at Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

Ayon sa ilang grupo, sa halip na sa Commonwealth Avenue ay sa University of the Philippines sa Diliman na lang sila magdaraos ng protesta.

-- Ulat ni Henry Atuelan, ABs-CBN News