Protesta sa SONA, ikinasa na ng ilang grupo

Puspusan ang paghahanda ngayong Linggo ng mga grupo para sa mga protesta na isasagawa kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes.

Bagaman ipinagbawal ang pagdaraos ng mga protesta bunsod umano sa bantang dala ng COVID-19, ilang grupo ang nakatakdang magsagawa ng naturang aktibidad sa campus ng University of the Philippines (UP) sa Diliman, Quezon City.

Sa tanggapan ng Kabataan party-list sa Quezon City, abala ang mga kabataan sa paggawa ng mga paraphernalia para sa kilos-protesta.

Mga kabataan groups abala sa paghahanda ng mga gagamitin para sa kilos protesta bukas kasabay ng SONA ng Pangulo.

Bukod sa mga placard at tarpaulin na naglalaman ng mga hinaing sa pamahalaan, may mga imahe rin ng coronavirus na dinikitan ng mukha ng pangulo.

Ilan sa binabatikos ng mga grupo ng mga kabataan ay ang anila'y palpak na paglutas ng pamahalaan sa pandemya, pag-prioritize umano sa anti-terror law, korapsiyon, ang walang tigil na pagpapahirap sa taumbayan, at mga problema sa sektor ng edukasyon.

Puspusan na rin ang paghahanda ng grupong Bagong Alyansang Makabayan.

Sa mga hugis virus na papel isinulat ng mga miyembro ng grupo ang mga isyung kinahaharap ng bansa ngayon, tulad ng anila'y pagkitil sa karapatan ng karamihan at pagsupil sa press freedom.

Ayon kay Maria Atienza, professor ng political science sa UP, dapat magbago na ng tono ang inaasahang SONA ngayong tapos na ang unang kalahati ng termino ni Duterte.

Mahalaga rin umanong marinig ng publiko kung paano nagamit ang Bayanihan to Heal As One Act.

Bukod sa protesta sa UP Diliman, inaasahan din sa Lunes ang mga online protest.

-- Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News